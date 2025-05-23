قيادة الجيش تتسلم هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية

الجمعة, 23 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش مديرية - التوجيه البيان الآتي:

تسلّمت قيادة الجيش، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هبة مالية من دولة قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.

في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعمًا حيويًّا للعسكريين، وتُخفف عنهم وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهماته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.