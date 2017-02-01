قيادة الجيش تدعو للإشتراك في اليوم الرياضي لمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية

الثلاثاء, 21 شباط 2017

تدعو قيادة الجيش - مديرية التوجيه، الراغبين من المدنيين، ذكوراً وإناثاً، ممن تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة سنة، الى الإشتراك في اليوم الرياضي في سباق الركض لمسافة 5 كلم، والذي سيقام بدعوة من المجلس الدولي للرياضة العسكرية، ولمناسبة الذكرى السنوية لإنشائه، حيث سيشارك في السباق المذكور عداؤون من الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني وفوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية والأهلية والجامعات والمدارس.

الزمان: يوم الأحد الواقع فيه 5/ 3 /2017، اعتباراً الساعة 7.30 صباحاً.

المسلك: انطلاقاً من ثكنة ميلاد النداف – عمشيت، الطريق البحرية باتجاه جبيل، سرايا جبيل، مفرق ميناء جبيل، أوتيل أحيرام، الحديقة العامة على الطريق البحرية حيث نقطة الوصول.