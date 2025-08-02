قيادة الجيش تشكر كل مَن عايد المؤسسة العسكرية

السبت, 02 آب 2025

تشكر قيادة الجيش كل مَن عايد المؤسسة العسكرية بمناسبة العيد الثمانين للجيش، بمن في ذلك الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والبعثات الديبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والتربوية والإعلامية والفنية، واللبنانيون عمومًا على تضامنهم ومودتهم الصادقة تجاه الجيش، متمنية لهم جميعًا دوام الاستقرار والطمأنينة.