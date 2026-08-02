قيادة الجيش تشكر كل مَن عايد المؤسسة العسكرية

الأحد, 02 آب 2026

تشكر قيادة الجيش كل مَن عايد المؤسسة العسكرية لمناسبة العيد الحادي والثمانين للجيش، بمن في ذلك فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والرؤساء السابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والبعثات الديبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والتربوية والإعلامية والفنية، واللبنانيون عمومًا على ما أبدوه من مودة وثقة تجاه المؤسسة العسكرية، متمنية للشعب اللبناني الطمأنينة والسلام، ولوطننا الاستقرار والازدهار.