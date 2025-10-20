قيادة الجيش تشيّع شهيدين

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في 28 /8 /2025، الملازم أول الشهيد محمد إسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا في أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي سقطت في منطقة الناقورة – صور.

أقيم تشييع كل من الشهيدَين الملازم الأول محمد إسماعيل والمعاون الأول رفعت الطعيمي، في بلدتَي داريا – الشوف وشهابية الفاعور – زحلة وسط مراسم التكريم التي تليق بالشهداء. فبعد التشريفات التي أدّتها ثُلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش أمام المستشفى العسكري المركزي، جرى تقليدهما أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجتين الفضية والبرونزية. ثم نُقلا إلى بلدتَيهما، حيث أقيم التأبين لكل منهما بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقد ألقى كلمة أكّد فيها مناقبية الشهيدَين وشجاعتهما واندفاعهما في أداء الواجب، دفاعًا عن لبنان وأهله، لافتًا إلى أنّ الجيش مستمر في تنفيذ مهماته رغم التضحيات.