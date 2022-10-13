قيادة الجيش تعلن عن بدء قبول طلبات الانتساب الى برنامج ماستر في" الدراسات الاستراتيجية"

الخميس, 25 آب 2022

تعلن قيادة الجيش عن بدء قبول طلبات الانتساب الى برنامج ماستر في" الدراسات الاستراتيجية" للعام 2022- 2023، الذي يقام بالتعاون بين الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ويضم ضباطاً وطلاباً مدنيين، وذلك وفقاً لما يلي:



- المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية - الريحانية.

- المدة: سنتان بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، يضاف إليها عدد من الأيام وفقاً للحاجة وفي حينه، على أن تبدأ الدروس بتاريخ 24/10/2022 لطلاب السنة الأولى للعام الدراسي 2022-2023.

يتم التسجيل ودفع الرسم المعتمد في الجامعة اللبنانية اعتباراً من 17/10/2022 الفرع الاول لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - الحدث من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 13.30 بموجب إيصال يدفع في مراكز " Liban Post ".

• بالنسبة إلى الضباط:



1. يجب أن يكون الضابط المرشح لاختبارات الدخول برتبة رائد وما فوق (حائز إجازة جامعية).

2. تقدم الطلبات شخصياً من قبل الضباط في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اعتباراً من 2 / 8 /2022 ولغاية 29 / 9 /2022، ويتضمن الطلب: السيرة الذاتية، نسخة طبق الأصل عن الإجازة والعلامات والشهادات الأخرى مع المعادلات الرسمية، مصدّقة من المرجع الصالح، صورتين شمسيتين وصورة الهوية.

3. يتم الإعلان عن طلبات الضباط المقبولة بتاريخ 29 / 9 / 2022، وإبلاغهم شخصياً بعد موافقة هيئة إدارة البرنامج.

4. يكلف مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بإحالة لائحة إسمية بالضباط المقبولة طلباتهم إلى قيادة الجيش – أركان الجيش للعمليات – مديرية التعليم لإجراء اختباري اللغة الإنكليزية والفرنسية، وذلك وفقاً لما يلي:

أ‌- اختبار اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية بتاريخ 4 / 10 /2022، الساعة 12.00 في مبنى كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان على أن تزود هذه الأركان، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية نتيجة الاختبارين على سلّم العلامات من 1 إلى 100.

ب‌- يعيّن تاريخ 4/ 10 /2022 الساعة 9.00 صباحاً، موعداً للاختبار الخطي بموضوع عام في مبنى كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان.

5. تعلن النتائج بتاريخ 13/10/2022 ويبلغ الضباط المقبولون على همة مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.



• بالنسبة إلى الطلاب المدنيين:

يمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي:

- الجامعة اللبنانية: http://ul.edu.lb.

- عمادة الجامعة اللبنانية: http://droit.ul.edu.lb.

