قيادة الجيش تعلن عن بدء قبول طلبات الانتساب الى برنامج ماستر في الدراسات الاستراتيجية

الثلاثاء, 06 آب 2024

تعلن قيادة الجيش عن بدء قبول طلبات الانتساب إلى برنامج ماستر في "الدراسات الاستراتيجية" للعام 2024-2025، الذي يقام بالتعاون بين الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش، ويضم ضباطاً وطلاباً مدنيين، وذلك وفقاً لما يلي:

- المكان: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية - الريحانية.

- المدة: سنتان دراسيتان بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، يضاف إليها عدد من الأيام وفقاً للحاجة وفي حينه، على أن تبدأ الدروس بتاريخ 23/10/2024 لطلاب السنة الأولى للعام الدراسي 2024-2025.

يتم التسجيل ودفع الرسم المعتمد في الجامعة اللبنانية اعتباراً من 17/10/2024 الفرع الأول لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية-الحدث من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 13.30 بموجب إيصال يدفع في مراكز "Liban Post".

• بالنسبة إلى الضباط:

1. يجب أن يكون الضابط المرشح لاختبارات الدخول برتبة رائد وما فوق (حائز إجازة جامعية).

2. تقدم الطلبات شخصياً من قبل الضباط في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اعتباراً من 22 /7 /2024 ولغاية 25 /9 /2024، ويتضمن الطلب: السيرة الذاتية، نسخة طبق الأصل عن الإجازة والعلامات والشهادات الأخرى مع المعادلات الرسمية مصدّقة من المرجع الصالح، صورتين شمسيتين وصورة الهوية.

3. يتم الإعلان عن طلبات الضباط المقبولة بتاريخ 26 /9 /2024، وإبلاغهم شخصياً بعد موافقة هيئة إدارة البرنامج.

4. يكلف مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية إحالة لائحة إسمية بالضباط المقبولة طلباتهم إلى قيادة الجيش–أركان الجيش للعمليات–مديرية التعليم لإجراء اختباري اللغة الإنكليزية والفرنسية، وذلك وفقاً لما يلي:

‌أ- اختبار اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية بتاريخ 2 /10 /2024، الساعة 12.00 في مبنى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان على أن تزوِّد هذه الأركان، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية نتيجة الاختبارين على سلّم العلامات من 1 إلى 100.

‌ب- يعيّن تاريخ 2 /10 /2024 الساعة 9.00 صباحاً، موعداً للاختبار العام في مبنى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

‌ج- يعين تاريخ 2 /10 /2024 الساعة 14.00 مقابلة شفهية تجريها الهيئة الإدارية المشتركة للبرنامج في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

5. تعلن النتائج بين تاريخي 10 /10 /2024 و 15/10/2024 ويبلغ الضباط المقبولون على همة مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

• بالنسبة إلى الطلاب المدنيين:

يمكن الاطّلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي:

- الجامعة اللبنانية: http://ul.edu.lb

- عمادة الجامعة اللبنانية: http://droit.ul.edu.lb