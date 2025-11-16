قيادة الجيش تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي، بعد تصعيده الأخير من خلال الاعتداء على اليونيفيل

الأحد, 16 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

يصرّ العدو الإسرائيلي على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025.

تؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا.