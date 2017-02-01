قيادة الجيش تكرّم حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة

إعداد: نينا عقل خليل

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وفي حضوره، أُقيم في الفندق العسكري المركزي – مونرو، حفل غداء تكريمي لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، حضره رئيس جهاز إسكان العسكريين المتطوّعين العميد الركن الياس الشاميه، نواب الحاكم، رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية ومدرائها، إلى جانب عدد من كبار المصرّفيين والاقتصاديين والضباط.

وألقى العميد الركن الشاميه كلمة بالمناسبة قال فيها: «يتطلّع جهاز إسكان العسكريين بعد إقرار مجلس النواب دعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، إلى أن تسفر المفاوضات الجارية مع المصارف بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان عن اعتماد أرقام مقبولة من الطرفين. فالمطلوب في هذه المرحلة ليس تحقيق الأرباح إنّما المساعدة على الخروج من المأزق».

كما أعرب عن شكره لحاكم مصرف لبنان على دعمه المؤسسة العسكرية، ودوره الفاعل في معالجة العديد من ملفات الإسكان الخاصة بالعسكريين خلال هذه الأزمة.

وألقى الدكتور سلامة كلمةً أكّد فيها سعي المصرف إلى إيجاد حلّ لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، ومواصلة التعاون مع الجيش في ما خصّ قروض الإسكان للعسكريين. كما طمأن إلى أنّ الوضع المالي في لبنان مستقرّ وسليم، مؤكّدًا أن المخاوف التي تَتُم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة.