قيادة الجيش تنعى العميد الركن المتقاعد سلامه الحاج سليمان

الثلاثاء, 28 شباط 2017

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سلامه الحاج سليمان، الذي توفي بتاريخ 25/2/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 1/7/1939 بدنايل – قضاء بعلبك.

تطوع في الجيش اعتباراً من 1/10/1961 ورقّي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 1/9/1964 ثمّ تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1/1/1991.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله 4 أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 26/2/2017 في حسينية بلدة بدنايل – البقاع.

تقبل التعازي بتاريخ 28/2/2017 اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00، وإقامة مجلس عزاء حسيني الساعة 12.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، وبتاريخ 1/3/2017 اعتباراً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الجناح.