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قيادة الجيش تنعى العميد المتقاعد كبريال لحود
الجمعة, 09 آذار 2018
تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد كبريال لحود، الذي توفي بتاريخ 8 /3/ 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1/1/ 1931 بيت الدين - الشوف.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /11/ 1949، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/ 1978.
- حائز على عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- متأهل وله أربعة أولاد.
يقام المأتم بتاريخ 17 /3/ 2018 في المهجر (إسبانيا – مدريد)، كما سيقام قداس وجناز لراحة نفسه بالتاريخ المذكور الساعة 11.00 في كنيسة قلب يسوع – بدارو.
تُقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة.