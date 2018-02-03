قيادة الجيش تنعى العميد المتقاعد كبريال لحود

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الجمعة, 09 آذار 2018

  تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد المتقاعد كبريال لحود، الذي توفي بتاريخ 8 /3/ 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد: 1/1/ 1931 بيت الدين  - الشوف.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /11/ 1949، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/ 1978.
-    حائز على عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
-    متأهل وله أربعة أولاد.     
         
 يقام المأتم بتاريخ 17 /3/ 2018 في المهجر (إسبانيا – مدريد)، كما سيقام قداس وجناز لراحة نفسه بالتاريخ المذكور الساعة 11.00 في كنيسة قلب يسوع – بدارو.
 تُقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة.

 