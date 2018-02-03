قيادة الجيش تودّع العقيد الركن جوزف ملحم

إعداد: نينا خليل عقل

ودّعت قيادة الجيش ومحلة دير دوريت - الشوف، العقيد الركن جوزف ملحم الذي تُوفّي في 15 / 4 / 2018 بمأتمٍ مهيب. وقد أدّت وحدات من الجيش مراسم التكريم للفقيد أمام المستشفى العسكري المركزي في بدارو، ثمّ أُقيمت الصلاة لراحة نفسه وفي كنيسة مار يوسف، في حضور العميد زخيا الخوري ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وشخصيات رسمية ووطنية ورفاق السلاح والأهالي.



قُلّد العقيد الركن ملحم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضّية، وألقى العميد الخوري كلمة القيادة في وداعه، وممّا قاله: «إنها لخسارةٌ فادحةٌ تلك التي نزلتْ بنا، إذ انتزعتْ يدُ القدرِ من بيننا رفيقًا عزيزًا من رفاقِ السّلاح، وضابطًا مقدامًا لطالما تميّز بشهامته وإخلاصه، العقيد الركن جوزف ملحم، الذي يعودُ اليوم محمولًا على أكُفِّ الأهل والأصدقاء، ليرقُد رقدتَهُ الأخيرة في أحضانِ بلدتِهِ دير دوريت العزيزة، وهي تشاركُ الجيشَ والوطنَ في توجيهِ تحيةِ التّقديرِ والعرفانِ إلى روحِهِ الطّاهرة».



وأضاف: «لقد عهِدْنا الفقيدَ الكبير طوال مسيرته العسكرية، مثالًا في الشّجاعةِ والتّواضعِ ونقاءِ الضّمير، وقدوةً في المناقبية والسّجايا الأخلاقيةِ المميّزة، ولنا في سجلِّه الحافلِ بالوظائفِ المختلفةِ التي تولّاها بنجاح، دليل واضح على ما بذلهُ من جهدٍ وتعبٍ ومواظبة، للنّهوضِ بمهمّاته وتطوير نفسه وكسب ثقة رؤسائه ومحبة مرؤوسيه، وفاءً لمؤسّسته الأم، التي وهبَها ربيعَ الحياة وترك في ساحاتها بصماتٍ مشرقةً تُضافُ إلى جهود رفاقه المخلصين».

وتابع قائلًا: «تلكَ هي بضعُ صفاتٍ منَ الحياةِ العسكريّةِ لفقيدِنا الغالي العقيد الركن ملحم، الذي كانَ في وُجدانِهِ أنّهُ مشروعُ شهيدٍ في سبيلِ لبنان، لكنَّ القضاءَ المحتومَ شاءَ أنْ يضعَهُ على طريقِ الآلامِ والمعاناة، بفعلِ مرضٍ عضالٍ ألمَّ به، فصارعَهُ بكلِّ صبرٍ ورجاءٍ حتّى الرّمقِ الأخير».



الفقيد في سطور

- من مواليد 18 / 6 / 1973 في المية ومية – صيدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 / 1 / 1993 بصفة تلميذ ضابط.

- رُقّي لرتبة ملازم اعتبارًا من 1 / 8 / 1995، ثم تدرّجَ في التّرقية حتى رتبة عقيد اعتبارًا من 1 / 1 / 2018.

- حائز:

• وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضّية.

• وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجتين الثانية والثالثة.

• وسام مكافحة الإرهاب.

• وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويهَ العماد قائد الجيش سبع مرّات.

• تهنئة العماد قائد الجيش 17 مرّة.

• تهنئة قائد القطعة عشر مرّات.

- تابعَ عدة دورات دراسية في الدّاخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.