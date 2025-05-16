قيادة الجيش تُواصل الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة

الجمعة, 16 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تُواصل قيادة الجيش الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وإحالتهم على القضاء المختص، وقد أوقِف حتى تاريخه 86 شخصًا من المتورطين، وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. ‏ إن قيادة الجيش لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة، وتحذّر المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، كما تلفت إلى قرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل اعتبارًا من 17 /5 /2025 حتى 20 /5 /2025.

في موازاة ذلك، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع فيه 18 /5 /2025 ضمن نطاق محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.