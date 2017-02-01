كأس الجيش اللبناني للرماية بالمسدس

إعداد: روجينا خليل الشختورة

غطّاسو القوات البحرية يتصدّرون البطولة الدولية في الغطس الحرّ APNEA

شارك فريق الجيش (القوات البحرية) للغوص الحرّ APNEA في بطولة 2017 الدولية للعبة التي نظمها الاتحاد الدولي «CMAS» برعاية وزير السياحة، وبدعوةٍ من لجنة المهرجان اللبناني المائي. جرت مسابقات البطولة على الشاطئ مقابل عمشيت، وقد حلّ كلّ من المعاون أول روبير الحلبي في المركز الأول (عمق 30 مترًا)، والرقيب أول عثمان بدور في المركز الثاني (عمق 26 مترًا)، والمعاون أول ربيع كتورة في المركز الثالث على عمق 25 مترًا.

حقّق فريق الجيش المركز الأول في كأس الجيش اللبناني للرماية بالمسدس الذي نظّمه نادي النسر الرياضي بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وذلك في قاعة الرماية التابعة للنادي في مدينة كميل شمعون الرياضية. وقد وصل رصيد فريق الجيش إلى 384 نقطة، في حين حلّ فريق المديرية العامة لأمن الدولة في المركز الثاني برصيد 373 نقطة، وفريق المديرية العامة للأمن الداخلي في المركز الثالث برصيد 347 نقطة.