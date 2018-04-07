كتب شكر

إعداد: نينا عقل خليل

- وجّه رئيس بلدية الريحان المهندس محمد حمزة فقيه كتاب شكر الى قيادة الجيش جاء فيه:

“تتقدم بلدية الريحان من مؤسستنا الوطنية الجيش اللبناني, بالشكر الجزيل على الدعم المعنوي والعملي للبلدية في مسيرتها التنموية, بعد أكثر من ثلاثين سنة من الحرمان والإهمال, وخاصة لجهة رعايـتكم حملة التشجير والتوعية في 3 آذار, والجهد الذي بذل من قبلكم لجهة نزع الألغام وتأمين مساحة آمنة لمشاركة أكثر من 500 شاب من طلاب الجامعات, وبحضور وزير البيئة اللبناني الدكتور ميشال موسى ووزير البيئة السوري, وممثل رئيس مجلس النواب النائب أنطـوان خوري, وممثلي الجمعـيات البـيئية في لبنان وجمعية المستقبل الأخضر ورؤساء بلديات جبل الريحـان, وأهل البلدة.

بإسم أهل بلدة الريحان نتمنى لمؤسسة الجيش دوام العطاء في مسيرتها الوطنية”.



- تلقت قيادة الجيش كتاباً من المدير العام التنفيذي في بنك “اتش أس بي سي, الشرق الأوسط” السيد كيفين سمورثويت, أعرب خلاله عن تقديره وشكره للقوى الأمنية التي حافظت على الأمن والنظام خلال انعقاد مؤتمر القمة العربية في بيروت.

وجاء في الكتاب: “بالإشارة الى الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني في منطقة ميناء الحصن بمناسبة انعقاد قمة رؤساء الدول العربية في فندق فينيسيا, فإننا نود أن نشكر القوى الأمنية من ضباط وجنود لحسن تعاملهم معنا وبمستوى عال من الإنضباط والتنظيم من أجل تسهيل حركة مرور موظفينا الى المبنى الرئيسي لمصرفنا الواقع ضمن دائرة المنطقة الحمراء. ونخص بالذكر حضرة العقيدين مصطفى حمدان وجورج قهوجي والرائدين زياد نصر وبيار صعب والنقيب مارون قزي والمعاون أول إبراهيم عواد والجنديين طارق ملاعب وأنطوان فرنيني.

إننا أخيراً نود أن نحيي العمل الجبار الذي قمتم به أنتم ووحداتكم العسكرية من أجل المحافظة على الأمن والنظام لهذه المناسبة الكبرى. ولكم منا خالص الشكر”.



- وجّه عميد كلية التربية الدكتور عبد الرؤوف سنو, كتاب شكر الى قائد فوج الأشغال المستقل العقيد الركن رفيق حمود, للمساعدة التي قدمها الفوج من خلال تشييد خيمة فوق ملعب الكلية لمناسبة الإحتفال بيوم الصحة العالمي. ومما جاء فيه:

“بمناسبة قيام فوج الأشغال بتشييد خيمة فوق ملعب كلية التربية تاريخ الخامس من نيسان, من أجل يوم الصحة العالمي, أود أن أعبّر لكم ولجميع عناصر الفوج, ضباطاً ورتباءَ وأفراداً, عن خالص الشكر والإمتنان بإسم كلية التربية هيئات أكاديمية وإدارية وطلابية, وبإسمي أيضاً.

إن ما قام به فوج الأشغال يدل بوضوح على علاقة التلاحم ما بين الجيش والشعب, وعلى أن الجيش هو في خدمة مجتمعه المدني”.