كريب بالقشطة

إعداد: ليال صقر الفحل

• المكوّنات:

بيض: عدد 2.

زبدة: ملعقتان صغيرتان.

حليب بارد: كوب واحد.

طحين: كوب واحد.

برش حامض وبرتقال: حسب الرغبة.

سكر بودرة: ملعقتان كبيرتان.

فانيلّا: رشّة.

ملح: رشّة.

عسل: ربع كوب.

قشطة: 250 غرام.

فستق حلبي للزينة: حسب الرغبة.



طريقة التحضير:

- يمزج البيض مع الحليب البارد والطحين وبرش الحامض والبرتقال والسكّر البودرة والفانيلّا والملح جيدًا.

- في مقلاة مانعة للالتصاق، تحمّى الزبدة ثمّ يسكب قليل من المزيج السابق ليغطي سطح المقلاة بالتساوي، فتتشكل عجينة الكريب التي تطهى من الجانبين. وتحضّر الواحدة تلو الأخرى، وتترك جانبًا حتى تبرد.

- تحشى كل قطعة كريب بالقشطة الجاهزة وتلفّ وينثر فوقها قليل من الفستق الحلبي المطحون والعسل حسب الرغبة وتقّدم باردة.