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أطايب الشيف
كريب بالقشطة
• المكوّنات:
بيض: عدد 2.
زبدة: ملعقتان صغيرتان.
حليب بارد: كوب واحد.
طحين: كوب واحد.
برش حامض وبرتقال: حسب الرغبة.
سكر بودرة: ملعقتان كبيرتان.
فانيلّا: رشّة.
ملح: رشّة.
عسل: ربع كوب.
قشطة: 250 غرام.
فستق حلبي للزينة: حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- يمزج البيض مع الحليب البارد والطحين وبرش الحامض والبرتقال والسكّر البودرة والفانيلّا والملح جيدًا.
- في مقلاة مانعة للالتصاق، تحمّى الزبدة ثمّ يسكب قليل من المزيج السابق ليغطي سطح المقلاة بالتساوي، فتتشكل عجينة الكريب التي تطهى من الجانبين. وتحضّر الواحدة تلو الأخرى، وتترك جانبًا حتى تبرد.
- تحشى كل قطعة كريب بالقشطة الجاهزة وتلفّ وينثر فوقها قليل من الفستق الحلبي المطحون والعسل حسب الرغبة وتقّدم باردة.