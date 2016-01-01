كلية القيادة والأركان تفتتح الدورة 82 لقائد كتيبة

إعداد: نينا عقل خليل

افتتحت في كلية القيادة والأركان الدورة 82 لقائد كتيبة، وهي الدورة الثانية للعام الحالي.

بعد استقبال الضباط المشاركين في الدورة بحضور ضـباط ملاك الكلية، وجّه قائد الكلية العميد الركن محمد عباس كلمة أعطى خلالها توجيهاته اللازمة، مقارناً المنهاج المتبع مع المناهج المعتمدة في جيوش العالم، ومثنياً على كفاءة وقدرة الضباط المدرّبين. وقد حثّ قائـد الكلية الضباط على المنافسة الشرعية لتحصيل أفضل النتائج، لما لهذه الدورة من أهمية على صعيد العلم العسكري.