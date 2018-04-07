كوكتيل من النصائح لعمر مديد وسعيد

إعداد: ريما سليم ضومط

يتفق الخبراء الذين يقومون بأبحاث حول التقدّم في السن أن هناك خطوات إيجابية يمكن إتخاذها للتمتع بصحة جيدة خلال “السنوات الذهبية” ولجعل هذه السنوات أكثر متعة وحيوية.

ويؤكد هؤلاء أن إتباع الإرشادات التي ينصحون بها من شأنه أن يضيف عشر سنوات على الأقل إلى عمر الانسان.



وتتلخّص الإرشادات والنصائح المذكورة بما يلي:

1-­ تخلّص من العادات المدمّرة:

أ- ­ توقّف عن التدخين: فقد ثبتت بما لا يقبل الشكّ مسؤولية التدخين عن لائحة من الأمراض بما فيها أمراض القلب والرئتين, ما يجعله العدو الأول لخطط إطالة العمر.

ب- ­ تناول الكحول باعتدال: فالإكثار منها يؤدي إلى إتلاف الجينات والتهاب الكبد. لذلك ينصح بعدم تناول أكثر من كوب واحد من الخمر للنساء وكوبين للرجال في اليوم الواحد.



2-­ اعتمد النظام الغذائي المناسب:

أ- ­ إحذف الدهون المشبّعة من نظامك الغذائي, وأكثر من اعتماد الدهون الغنية بـ”أوميغا 3”. ماذا يعني ذلك؟ يعني الإبتعاد قدر المستطاع عن اللحوم الحمراء والإستعاضة عنها بالأسماك. فالدهنيات المفيدة الموجودة في سمك السلمون والسردين تحافظ على سلامة الخلايا في الجسم.

ب-­ حذار من الحلويات, إبتعد قدر المستطاع عن الكاتو والبوظة واستعض عنها بالفاكهة والخضار. ولا تتجاهل أهمية الحبوب في النظام الغذائي السليم.

ج-­ إنتبه! عليك الإعتدال ثم الإعتدال في تناول الطعام. فالمشكلة التي يعاني منها الكثيرون عدم القدرة على مقاومة الأطباق الشهية التي يكون الإكثار منها غير مفيد في الغالب. فمعظمنا يكثر من استهلاك الأطعمة التي تؤدي الى سوء التغذية. لذا يجب التنبّه إلى نوع الطعام والكمية التي يجب استهلاكها في الوقت عينه.



3- ­حافظ على تفاؤلك وعلى قدرتك في تقرير مصيرك:

أ- ­ أعـد النـظر في مفهومـك للتقدم في السن. فالدراسات الحديثـة تشير الى أن المتفائلـين بشأن مسألـة التقـدم في السن يعيـشون سنوات أكثـر من أقرانـهم المتشـائمـين.

ب-­ أطرد عقدة الذنب من حياتك! لا تندم على فرصة ضاعت أو على خطأ ارتكبته سابقاً. تطلّع دائماً إلى المستقبل, فالندم وعقدة الذنب أصبحا جزءاً من الماضي, في حين أن التغيير والتطوّر هما السبيل إلى التجدّد والشعور بالصبا.

ج-­ لا تخف من القيام بتغييرات كبيرة في حياتك. اذا شعرت بأن بعض الخطوات التي اتخذتها في سن مبكرة كانت خاطئة, لا تخف من تغييرها. لا تخجل من إجراء عملية تجميل إذا شعرت بحاجة لذلك, ولا تقل أبداً أنك قد تقدمت في السن ولم يعد بامكانك تبديل محل اقامتك او عملك مثلاً, اذا كان هذا ما ترغب به فعلاً, وفي حال كانت الظروف ملائمة لتنفيذ التغيير المطلوب.

د-­ استمتع بعطلة ولو قصيرة للتنزّه والاسترخاء, بعدها عد الى نشاطك ولا تدع الكسل يدخل الى حياتك. فالإنسان المنتج هو إنسان سعيد كونه يشعر بقيمته في مجتمعه ومحيطه.