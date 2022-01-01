كونوا على قدر الثقة

قُبيل تخرج دورة التلامذة الرتباء السابعة والعشرين زار قائد الجيش العماد جوزاف عون معهد الرتباء في ثكنة محمد مكي ــــ بعلبك حيث التقى تلامذة الدورة في حضور الضباط المدربين، وتفقّد أقسام المعهد واطّلع على سير العملية التدريبية وخطط تطوير البرامج والمناهج.

وهنأ التلامذة الرتباء على إنهائهم مرحلة التدريب بنجاحٍ، مؤكدًا أنّ الرتباء هم عماد الجيوش كونهم يؤدّون دورًا أساسيًا بوصفهم صلة الوصل بين الضباط وبقية العسكريين، كما وعليهم تطوير قدراتهم في جميع المجالات. وأضاف: "الجيش أمانة بين أيديكم، وهو ضمانة بقاء الوطن واستقراره، ولا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب منا الصبر والعزيمة. لقد قدّمتم مثالًا مشرّفًا في الصمود على مدى السنوات الثلاث الماضية وضحيتم رغم الصعوبات، وكسبتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة الدول الصديقة، ويجب أن تكونوا على قدر هذه الثقة. ركزوا على الهدف وهو حماية لبنان، وحافظوا على المؤسسة لنحافظ على الوطن. حققتم إنجازات كثيرة بإمكاناتٍ قليلة، وهذا يظهر في إقبال السياح بأعدادٍ كبيرة هذا الصيف، وهو دليل على ثقتهم بالجيش كضامنٍ للأمن والاستقرار". ولفت إلى أنّ المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار، وهي ما زالت تقدّم الشهداء والجرحى في سبيل لبنان.

كذلك توجه إلى ضباط المعهد قائلًا: "المعاهد التدريبية هي من الوحدات الأساسية في الجيش، وإن دوركم كضباطٍ بالغ الأهمية في معهد الرتباء وفي الجيش عمومًا. المؤسسة صامدة بفضل تضحياتكم وإرادتكم وتميُّزكم، والقيادة تبذل قصارى جهودها للوقوف إلى جانبكم. تابعوا القيام بواجبكم ولا تعبؤوا بالشائعات والحملات".

دورة الرقيب الشهيد نبيه سلوم

وقد أقيم لاحقًا احتفال تخريج الدورة برئاسة نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حسن جوني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الشهداء، وتم خلاله تسمية الدورة باسم الرقيب الشهيد نبيه سلوم، ثم جرى تسليم الشهادات وأداء القسم.

وألقى العميد الركن جوني كلمة هنأ فيها المتخرجين وأكد أهمية الرتيب ودوره في تحويل المهمة إلى أوامر تنفيذية تفصيلية وتقديم النموذج في المتابعة واليقظة، كما أعرب عن تقديره لقيادة المعهد.

وفي ختام الحفل، جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة، ثم تمت إزاحة الستار عن لوحة تذكارية باسم الرقيب الشهيد نبيه سلوم بحضور ذويه.