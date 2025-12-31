كيف نحافظ على التوازن المالي داخل الأسرة؟

إعداد: المعاون كرستينا عباس

يُعتبر التخطيط بشكلٍ عام، قاعدةً أساسية لنجاح أي نشاط أو عمل. ولا يختلف الأمر داخل الأسرة، إذ يشكّل التخطيط الاقتصادي المنزلي ركيزةً للاستقرار المادي والراحة النفسية. وفي ظل تزايد التحديات المعيشية في لبنان، أصبح هذا النوع من التخطيط حاجةً ملحّة لا ترفًا اختياريًا. فكيف يمكن تطبيقه داخل الأسرة وبين أفرادها؟ وما هي فوائده مقارنةً بالعشوائية في إدارة النفقات؟ وهل يمكن أن يتحوّل عادة سيئة حين يتخطّى حدودًا معينة؟

يقوم التخطيط الاقتصادي المنزلي على وضع ميزانية شهرية، وتَتبُّع النفقات، وتحديد أهداف ادّخارية، وذلك من خلال تطبيق قواعد مالية تساعد في تنظيم المصاريف بما يتناسب مع المداخيل، الأمر الذي يسهم في ترشيد الاستهلاك والإنفاق. ويبدأ هذا التخطيط بتحديد دخل الأسرة الشهري بدقةٍ، ثم تصنيف النفقات إلى ضرورية، مثل الطعام، السكن، التعليم… التي تستهلك النسبة الأكبر من المدخول، وثانوية كالترفيه والكماليات التي يُخصص لها مبلغ معيّن يتوافق مع القدرة المادية للفرد. وفي حال سمحت الظروف الاقتصادية، يمكن ادّخار نسبة بسيطة من الدخل للحالات الطارئة أو للاستثمار في المستقبل.

ويمكن استخدام جدول مصاريف أو تطبيقات إلكترونية لمراقبة الإنفاق وتعديل السلوك الاستهلاكي تدريجيًا، بهدف عدم تجاوز الميزانية المحددة قدر الإمكان.

خطوات يمكن اتّباعها



من أهم خطوات التخطيط الاقتصادي تقسيم مختلف النفقات واحتسابها بدقّةٍ، وفق ما توضح المرشدة الصحية – الاجتماعية نور أبي نادر من جمعية Libami. وهي تشير إلى ضرورة تحديد مبالغ مخصصة لكل بندٍ أساسي كالإيجار مثلًا وفاتورة الكهرباء ومصاريف الطعام… كما يمكن أن يشمل التقسيم نفقات ستُدفع منذ بداية الشهر، كي تتمكّن الأسرة من معرفة المبالغ المتبقية التي يمكن ادّخارها، ما يحميها من الوقوع في الدين ويجعلها مستعدة لحالات الطوارئ القاهرة.

وتنصح أبي نادر بإعداد لائحة مسبقة بالحاجات التي ينبغي شراؤها قبل التوجّه إلى السوبرماركت، وذلك للحدّ من المشتريات العشوائية التي قد يُقبل عليها المرء لمجرّد رؤيتها على الرفوف من دون أن يكون بحاجةٍ فعلية إليها.

وتشير في السياق إلى إمكان تنظيم المشتريات ومقارنة الأسعار لاختيار الأقل كلفة مع مراعاة الجودة. كذلك، يمكن إعداد لائحة طعام تتطلّب مكونات متشابهة واعتمادها لأيامٍ متتالية بهدف تخفيض المشتريات. ومن الضروري أيضًا عدم شراء كميات كبيرة من المنتجات التي يمكن أن تفسد بسرعة، خصوصًا الأطعمة، وذلك للحدّ من التلف وهدر المال. فـإذا كانت الأسرة تحتاج مثلًا إلى صندوق من البندورة أسبوعيًا، يمكنها أن تحدد ثمنه منذ بداية الأسبوع وتشتري من هذا المبلغ كل يوم أو يومين الكمية اللازمة، وبهذه الطريقة تكون قد أمّنت حاجتها من دون أي تلف أو خسارة مالية.

كيف ندير النفقات؟

تُعتبر إدارة النفقات خطوة محورية في التخطيط الاقتصادي الأسري، فكيف ننفّذها؟

أولًا يجب التركيز على تقليص الديون من خلال العمل على تسديدها في مواعيدها، وخصوصًا ديون بطاقات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة لمنع تراكمها أو زيادة فوائدها مع الوقت. كما يتوجب استخدام هذه البطاقات بحذرٍ أي عند الضرورة القصوى فقط، وتجنّب استخدامها في المشتريات اليومية الاعتيادية لتقليل الفوائد المتراكمة.



كذلك، يجب التخطيط للمشتريات وتصنيفها وفق أولويات، وتجنّب الشراء المندفع خصوصًا إذا كان ثمن الأغراض يُدفع من أموال الادّخار. ويُنصح في هذا الإطار بتأجيل المشتريات غير الضرورية للشهر التالي. ويمكن أيضًا اعتماد مبدأ مقارنة الأسعار قبل الشراء لتجنّب دفع مبالغ إضافية مقابل المواصفات نفسها.

وعلى صعيدٍ موازٍ، لا بد من تخصيص مبالغ وأوقات للترفيه، شرط الحدّ من نفقاتها حتى لا تقع الأسرة في الديون. ويمكن تحقيق ذلك عبر اختيار نشاطات ترفيهية مجانية أو ذات كلفةٍ منخفضة، وأيضًا من خلال زيارة أماكن تتماشى تكاليفها مع الميزانية المحدّدة للترفيه.





مكاسب ملموسة للأسرة

يحمل التخطيط الاقتصادي فوائد جمّة، أبرزها التخفيف من الأعباء المالية وتقليص الديون، وأحيانًا ادّخار بعض المبالغ، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الوضع النفسي داخل الأسرة. تقول أبي نادر: «يساعد هذا التخطيط في الحدّ من القلق والتوتر، خصوصًا لدى العائلات التي اعتادت الاستدانة من المتاجر، فتجد نفسها أمام ديون متراكمة من دون أن تشعر بذلك».

وتضيف أنّ التخطيط يسهّل على الأهل تلبية رغبات أولادهم ويمنحهم الإجابات الواضحة على تساؤلاتهم حول ما يمكن شراؤه وما يفوق الميزانية المحددة. أما في حال غياب الرؤية المالية، واعتماد العشوائية في النفقات، فيصعب على الأهل شرح أسباب التقشّف في المشتريات، ما يخلق توترًا داخل الأسرة.

كذلك، يحمي التخطيط من العجز في مواجهة الظروف الطارئة، مثل فقدان العمل أو الحاجة إلى علاج طارئ، إذ يضمن وجود احتياط مالي يغطي مثل هذه الحالات. في المقابل، يشكّل الادّخار سلاحًا للمستقبل، سواء لتمويل تعليم الأولاد أو شراء منزل أو سيارة، أو الاستثمار في مهنةٍ حرة، أو افتتاح متجر، أو غيرها من المشاريع المستقبلية. كما أنّه يسهم في تعزيز التعاون العائلي من خلال مشاركة جميع أفراد الأسرة في تنظيم الإنفاق.

بين التخطيط والبخل… ”شعرة“

على الرغم من أهمية التخطيط، إلا أنّ الإفراط فيه قد يؤدي إلى آثارٍ سلبية. فالتخطيط الخانق قد يمنع الأسرة من الترفيه وإيجاد مساحةٍ للتنفّس بعيدًا عن ضغوطات الحياة، كما يحرمها تلبية حاجات نفسية واجتماعية ضرورية، ما يؤدي إلى التوتر والاكتئاب. تقول أبي نادر: «هناك شعرة بين التخطيط والبخل»، فالمتابعة الدقيقة للنفقات والمدّخرات ضرورية، لكنّ الإفراط في التوفير قد يتحول إلى بخلٍ، ويؤدي بالتالي إلى توتر بين أفراد الأسرة، خصوصًا إذا ترافق مع فرض قيودٍ مشدّدة على الشريك على صعيد الشراء والتسوّق.

أما من ناحية الأطفال، فحرمانهم حاجاتهم باستمرار من دون تفسير منطقي قد يدفعهم إلى طلب المساعدة من الخارج، وهو ما قد يعرّضهم لمواقف مؤذية. فقد يُطلب منهم خدمات غير أخلاقية تؤذيهم أو يمكن أن يتعرضوا لآفاتٍ اجتماعية. فمن الممكن أن يلجأ الأطفال إلى الأخذ خلسةً من رفاقهم أشياء بسيطة لا يحصلون عليها في المنزل بسبب البخل وليس بسبب النقص في المال. ولذلك، من المهم جدًا الحفاظ على التوازن بين الادّخار والمرونة للحفاظ على استقرار العائلة.

توازن وشراكة

ترى أبي نادر أنّ التوازن الصحيح يتحقق عبر التواصل الفعال بين أفراد الأسرة، واعتماد الشفافية في التعاطي في ما بينهم. وتضيف: «حين يخفي أحد الشريكَين دخله الحقيقي عن الآخر، مهما كان السبب، يختلّ التخطيط الاقتصادي في المنزل ويفشل في تحقيق الهدف الأساسي منه. في المقابل، يسمح التواصل بوضوحٍ وشفافية بالراحة في التعاطي بين الشريكَين إذ يستطيع أي منهما وبسهولة، مصارحة الآخر بحاجته إلى الإنفاق على أمرٍ لم يَرد مسبقًا في الميزانية، ما يجعل القرارات المالية أكثر مرونة وانسجامًا».



وتشدد أبي نادر على دور المرأة كشريكٍ أساسي في إدارة الدخل والمصروف، مشيرةً إلى أنّ تمكينها يعزز وعيها المالي ويساعدها على تنظيم النفقات وترتيب الأولويات من دون ضغوطات. كما أنّ عملها يشكّل مدخولًا إضافيًا للمنزل، حتى ولو كان دخلًا بسيطًا؛ إذ يمكنها استخدام راتبها لتأمين حاجاتها الشخصية، فتسهم بذلك في دعم زوجها في النفقات وفي تحسين الحياة اليومية. وهذا الأمر تراه أبي نادر أساسيًا في حياة كل عائلة مهما اختلفت ظروفها.

يبقى التخطيط الاقتصادي في المنزل أداةً ذكية لإدارة الموارد وتحقيق الاستقرار، شرط ألّا يتحول إلى قيدٍ يحرم الأسرة من التمتع بالحياة. فالتخطيط الناجح هو ذاك الذي يوازن بين الحاجات المادية والراحة النفسية، ويقوم على الوعي والشفافية والمشاركة داخل الأسرة.