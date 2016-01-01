لجان الجيش باشرت مسح وتخمين الأضرار الناتـجة عن التفجيرات

إعداد: نينا عقل خليل

اثر تعرّض البلاد في الآونة الأخيرة لأعمال تخريبية حصلت في مناطق: السان جورج، الكسليك، جديدة المتن، سد البوشرية وبرمانا، باشرت لجنة في الجيش بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة أعمال الكشف ومسح الأضرار الناتجة عن المتفجرات، وهي تدعو المواطنين المتضررين، إلى الحضور والإفادة عن الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة.

تألفت هذه اللجان من لجنة رئيسية، يرئسها مدير الهندسة العميد الركن كريم القاضي وتقوم بإدارة هذه العملية، بالإضافة إلى أربع لجان فرعية تتولى التنفيذ بالاشتراك مع المكتب الاستشاري التابع للهيئة العليا للإغاثة.