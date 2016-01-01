لجنة المحاضرات الثانية تحاضر في مدرسة القديس يوسف وثانوية السيدة للراهبات الانطونيات

إعداد: نينا عقل خليل

واصلت لجنة المحاضرات الثانية زياراتها لبعض المدارس التي كان من بينها مدرسة القدّيس يوسف - عينطورة وثانوية السيدة للراهبات الانطونيات - النبطية، حيث عقدت لقاءات تثقيفية مهنية استقطبت اهتمام الطلاب وتضمنت مواضيع عدة عن الجيش اللبناني.

ضمّت اللجنة العميد أسعد مخول من مديرية التوجيه، العميد حسن جابر من منطقة الجنوب، العقيد حسن جضم من أركان الجيش للعمليات، المقدم حازم خزعل من المدرسة الحربية، المقدم باخوس علوان من مخابرات منطقة جبل لبنان والنقيب عيد الحسن بيطار من مخابرات منطقة الجنوب.

استفسارات التلامذة دارت حول شروط الانتساب إلى المدرسة الحربية وحول ظروف الحياة العسكرية بشكل عام.

ووجهت لجنة الأهل في مدرسة القديس يوسف - عينطورة رسالة شكر وتقدير إلى القيادة، كما وجهت ادارة ثانوية السيدة للراهبات الانطونيات رسالة مماثلة ذكرت فيها أن مشاركة الجيش في مثل هذه النشاطات يساهم في بناء جيل واع وجاهز لخدمة الوطن.