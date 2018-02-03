لجنة المحاضرات الثانية تشارك في اللقاء التثقيفي المهني للطلاب

إعداد: نينا عقل خليل

تلبـية لدعـوة من مؤسسـة الحريري, شاركـت لجنة المحاضرات الثانية في الجيش باللقاء التثقيفي المهني للطلاب الذي أقيم في مركز Biel في وسط بيروت, وامتد من الثاني والعشرين من تشرين الأول 2002 وحتى السادس والعشرين منه, كما شارك في اللقاء مندوبون من المكاتب التربوية والثقافية في سفارات كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا, الى عدد من ممثلي معظـم الجامعات في لبنان والمعاهـد المهنـية التقنية العالية, وبعض المؤسسات الإقتصاديـة.

وقد أقيم اللقاء بهدف تثقيف طلاب المرحلة الثانوية وتوجيههم لاختيار اختصاصاتهم في المرحلة الجامعية, وبلغ عددهم حوالى 1200 طالب جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية, وأبدى معظمهم إهتماماً خاصاً بجناح الجيش, فطرحوا الأسئلة حول كيفية الإنتساب الى المدرسة الحربية, وعن ظروف التحاق الفتيات بالمؤسسة العسكرية, كما استفسروا عن الإختصاصات العسكرية وعن الأسلحة في الجيش, واستوضحوا عن خدمة العلم التي تم عرض أفلام عنها وعن التدريبات التي يخضع لها المجندون, وعن الحياة العسكرية التي يعيشونها خلال فترة خدمة وطنهم.