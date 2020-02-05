لقاءات العماد قائد الجيش مع سفراء ووفود

أجرى قائد الجيش العماد جوزاف عون جولة أُفق تناولت التطوّرات في لبنان والمنطقة، وعرض العلاقات الثنائية والتعاون العسكري مع كل من السفير البريطاني Chris Rampling يرافقه الملحق العسكري المقدم Alex Hilton، السفيـر الفرنسـي Bruno Foucher يرافقـه الملحـق العسكـري العقيـد Fabrice Chapelle، السفيـر الروسـي Alexander Zasypkin علـى رأس وفـدٍ مرافـق، والسفيـر الكـوري Kwon Yong - dae يرافقه الملحق العسكري المقدم Hyokeun jee.

والتقى العماد قائد الجيش السفير الإيطالي Massimo Marotti، في زيارة وداعية في مناسبة انتهاء مهماته في لبنان، وسفيرة أستراليا Rebekah Grindlay التي قدّمت الملحق العسكري الجديد العقيد البحري Doug Griffiths خلفًا للعقيد Christopher Buxton.

واستقبل العماد عون، في أوقات مختلفة، الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Jan Kubis، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة Gilles Michaud، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col وبحث معه في الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية وعلاقات التعاون بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني.