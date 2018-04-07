لقاءات رياضية في الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية

إعداد: روجينا خليل الشختورة

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد، أقيمت في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري لقاءات رياضية مختلفة، في مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية «السيزم».



جرت اللقاءات في حضور ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية المشاركة، بالإضافة إلى ضباط الرياضة والرمي ورؤساء الاتحادات الرياضية اللبنانية.



بدأت اللقاءات في القاعات الرياضية داخل مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بمباريات في المصارعة الحرّة والرومانية بين فريق الجيش ولاعبي الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للعبة، وعناصر من الأجهزة الأمنية، تبعها لقاءات مبارزة، جودو، تايكواندو وملاكمة، وقد أحرز الجيش في مجمل المباريات المراكز الأولى.



بعدها، أقيمت مسابقة في شد الحبل شارك فيها إلى فريق الجيش، لاعبون من المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة لأمن الدولة، وآخرون من أندية المون لاسال، قصير، المعني، العرين وبوشيدو.



أما النشاط الأخير، فكان مباراة في كرة القدم للصالات بين فريقي الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، وانتهت بفوز الجيش بنتيجة 3-1.



ختامًا، سلّم العميد الهدّ وممثلو قادة الأجهزة الأمنية، الكؤوس والميداليات للفائزين، كما سُلّمت دروع تذكارية للاتحادات الرياضية اللبنانية ولممثلي قادة الأجهزة الأمنية، ودرعًا تقديرية للسيد مارون خليل رئيس الاتحاد العربي للرياضات التقليدية الشعبية.



النتائج بالتفاصيل

جاءت النتائج على النحو الآتي:



• المصارعة الحرة :

فاز الجندي علي أحمد (70 كلغ) من القوات البحرية على اللاعب جو أشقر من نادي العرين، فيما خسر الجندي الياس الحوراني (65 كلغ) من المركز العالي للرياضة العسكرية أمام اللاعب فريديريك أويجيان من النادي نفسه.

• المصارعة الرومانية :

الإسم والشهرة الرتبة القطعة الوزن التصنيف ملاحظات جهاد عثمان جندي لواء المشاة الثامن 60 كلغ الأول فاز على خضر عبد الله (قصير) علي نظام جندي المركز العالي للرياضة العسكرية 62 كلغ الأول فاز على حسني توتنجي (المعني) محمد مشيك جندي فوج الأشغال المستقل 74 كلغ الأول فاز على علي حمود (قصير) وائل زيتون مجند (م.خ) لواء المشاة الثامن 83 كلغ الأول فاز على محمود عبد الله (قصير) محمد مشيك جندي فوج الأشغال المستقل 85 كلغ الأول فاز على إبراهيم المصري (قصير) حسن ترحيني عريف لواء المشاة الثاني 98 كلغ الأول فاز على حسين منفرد (قصير)

• تايكواندو :

الإسم والشهرة الرتبة القطعة الوزن التصنيف ملاحظات حسن عيد عريف لواء المشاة الثالث تحت 87 كلغ الأول فاز على العريف ألبرتو كامل (الأمن الداخلي) محمد البرجي جندي لواء المشاة السادس فوق 87 كلغ الأول فاز على الرقيب أول كبريال طربيه (الأمن الداخلي) حسن عيد عريف لواء المشاة الثالث فوق 87 كلغ الأول فاز على الرقيب الياس مرهج (الأمن الداخلي)

• ملاكمة :

الإسم والشهرة الرتبة القطعة الوزن التصنيف ملاحظات علي مصطفى جندي لواء المشاة الأول 56 كلغ الأول فاز على المأمور جو روحانا (الأمن العام) نصر بو مرعي مجند (م.خ) لواء المشاة الثاني 60 كلغ الثاني خسر من المفتش الثالث صهيب الحسين (الأمن العام) حسن طحان رقيب فوج المغاوير 69 كلغ الأول فاز على المفتش الممتاز أندرو العلم (الأمن العام) قاسم المقداد مجند (م.خ) فوج التدخل السادس 75 كلغ الأول فاز على المأمور جورج ملكون (الأمن العام)

• جودو :

الإسم والشهرة الرتبة القطعة الوزن التصنيف ملاحظات طلال العريضي عريف القوات البحرية 60 كلغ الأول فاز على إيليو جروج (المون لاسال) رشاد العيناتي عريف فوج التدخل الأول 66 كلغ الثاني خسر من إيلي راضي (المون لاسال) رضا سعد عريف لواء المشاة الحادي عشر 73 كلغ الأول فاز على رالف معلوف (المون لاسال) وسيم المواس جندي أول كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار بيروت 81 كلغ الأول فاز على جوزف أبو عسلي (المون لاسال) ميشال الصوري رقيب المركز العالي للرياضة العسكرية 90 كلغ الأول فاز على الرقيب نبيل هاشم (الأمن الداخلي) حسين دقو جندي لواء المشاة الحادي عشر 90 كلغ الأول فاز على الرقيب حسين خضر (الأمن الداخلي) محمد سعد مجند (م.خ) فوج الحدود البرية الثالث 100 كلغ الأول فاز على ساري كحالة (المون لاسال) علي رمضان جندي لواء المشاة السادس 100 كلغ الأول فاز على محمود هاشم (المون لاسال)

• سيف المبارزة (فرق مختلطة) :

الإسم والشهرة الرتبة القطعة التصنيف شفيق الخوري معاون أول لواء المشاة التاسع الأول رائد بو كروم معاون أول فوج التدخل الرابع ناي سلامة مدني نادي المون لاسال محمد حمزة جندي المركز العالي للرياضة العسكرية الثاني ريتا أبو جودة مدني منتسبة إلى المركز العالي للرياضة العسكرية ماريو شهوان مدني نادي المون لاسال ربيع وهبة رقيب أول لواء الحرس الجمهوري الثالث ماري جو أبو جودة مدني منتسبة إلى المركز العالي للرياضة العسكرية رودي إسبر جندي المركز العالي للرياضة العسكرية طارق سعيفان مجند (م.خ) لواء المشاة الثالث الثالث طانوس عطا الله عريف المركز العالي للرياضة العسكرية مايك برشا مدني نادي المون لاسال

• شد الحبل :