لقاءات ودية في ألعاب القوى

إعداد: روجينا خليل الشختورة

نظّم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى لقاءين ودّيين، الأول في الجامعة الأميركية في بيروت، والثاني في مدرسة سيدة الجمهور، شارك فيهما الجيش واحتلّ عسكريوه المراكز الأولى في مختلف المسابقات.

ففي لقاء الجامعة الأميركية، حلّ في الدور النهائي لمسابقة الـ400 متر الجندي حسين زعيتر في المركز الثاني، والمجند الممدّدة خدماته حسن إسماعيل في المركز الثالث. وفي مسابقة الـ400 متر حواجز، حلّ المجند الممدّدة خدماته خالد كنعان في المركز الأول. كما حلّ الجندي عباس قبيسي في المركز الثاني، والجندي رأفت مطر في المركز الثالث في مسابقة الوثب الطويل.

أمّا في لقاء سيدة الجمهور، فقد حلّ الجندي عباس قبيسي في المركز الثالث في الوثب الطويل، وحلّ الجنديان نور الدين حديد وحسن منصور على التوالي في المركزين الثاني والثالث في مسابقة الـ200 متر.