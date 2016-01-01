لقاء حول الرسالة والأهداف النبيلة

إعداد: نينا عقل خليل

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثّلًا بالعميد هادي أوسي، أحيت الجمعيّة الخيرية للنساء المصابات بعاهات، حفل عشائها السنوي في فندق لورويال – الضبية.

وقد توجّه العميد أوسي بالشكر إلى الجمعيّة على دعوتها الكريمة بعد أن جعلت منه تقليدًا سنويًا للتعبير عن ارتباطها بالمؤسسة العسكرية.

وثمّن العميد أوسي جهود الجمعيّة في تخفيف الأعباء عن النساء اللواتي يعانين مصاعب الحياة، مؤكّدًا أنّ المؤسسة العسكرية هي أكثر من يدرك معاني رسالة الجمعيّة وأهدافها النبيلة التي ترتكز على التضحية والبذل في سبيل المجتمع...

وختم كلمته بتحيّة إلى الأخوات من ذوات الاحتياجات الخاصة، فهنّ لنا وللجميع القدوة في الصبر والإرادة والتضحية القصوى.