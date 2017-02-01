لقاء ودي في ألعاب القوى

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك الجيش في لقاء ودي في ألعاب القوى نظمه الاتحاد اللبناني لهذه الألعاب على ملعب مدرسة سيدة الجمهور، وحقق عسكريوه نتائج جيّدة. ففي سباق الـ300 متر، حلّ العريف حسن صلح من لواء الدعم في المركز الأول، تلاه الجندي يوسف حمادي من فوج المدرعات الأول في المركز الثاني، والعريف خالد منصور من اللواء الأول في المركز الثالث. وفي الوثب العالي، حلّ العريف علي الديراني من اللواء الحادي عشر في المركز الثاني، والجندي علي كنعان من اللواء الثاني في المركز الثالث. أمّا في الوثب الطويل، فقد حلّ الجندي هادي اسماعيل من اللواء الحادي عشر في المركز الأول، والمجند الممددة خدماته رأفت مطر من اللواء التاسع في المركز الثاني، والجندي عباس قبيسي من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.