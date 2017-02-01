لقب بطولة لبنان العامة في ألعاب القوى للجيش

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أحرز فريق الجيش لقب بطولة لبنان العامة في ألعاب القوى للعام 2017 والتي شارك فيها 25 ناديًا.

رصيد الفريق في البطولة كان 212 نقطة، أمّا النتائج الإفرادية، فقد جاءت على النحو الآتي:



- سباق الـ100 متر: الجندي نور الدين حديد من لواء الحرس الجمهوري (مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية) في المركز الأول، وقد حقّق بذلك رقمًا قياسيًا على صعيد لبنان بتوقيت 10.58 ثانية.



- سباق الـ100 متر حواجز: المجند الممددة خدماته خالد كنعان من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.



- سباق الـ200 متر: الجندي نور الدين حديد في المركز الثاني، والجندي حسن منصور من لواء المشاة الحادي عشر في المركز الثالث.



- سباق الـ400 متر: الجندي حسن منصور في المركز الأول.



- سباق الـ400 متر حواجز: الرقيب أول لقمان خضر من فوج مغاوير البحر في المركز الثالث.



- سباقا الـ800 والـ1500 متر: الرقيب أول حسن كركلي من فوج المدفعية الثاني في المركز الثاني.



- سباق الـ3000 متر موانع: الرقيب أول حسين قيس من لواء المشاة الأول في المركز الأول، والعريف علي سويدان من لواء المشاة السابع في المركز الثاني.



- سباق الـ5000 متر: العريف أول بلال عواضة في المركز الثاني، والمجند الممددة خدماته درويش حديد في المركز الثالث، كلاهما من لواء الحرس الجمهوري.



- سباق الـ10000 متر: العريف أول بلال عواضة من لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، والجندي عمر أبو حمد من فوج مغاوير البحر في المركز الثاني.



- الوثب الطويل: العريف فؤاد يونان من اللواء الثالث في المركز الثالث.



- الوثب العالي: العريف علي الديراني من لواء المشاة الحادي عشر في المركز الثاني.



- الوثب الثلاثي: المجند الممددة خدماته رأفت مطر من اللواء التاسع في المركز الثاني، والعريف علي الديراني في المركز الثالث.



- رمي الكرة الحديدية: الرقيب أول بدري عبيد من لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، والعريف علي عباس من فوج المدرعات الأول في المركز الثالث.



- إطاحة المطرقة: الرقيب جورج هاشم من معهد التعليم في المركز الأول، والعريف علي عباس من فوج المدرعات الأول في المركز الثالث.



- رمي الرمح: الجندي أول عبد الرحمن الحلاني من اللواء الأول في المركز الأول، والعريف أدهم دكروب من فوج المدرعات الأول في المركز الثاني.



- رمي القرص: الرقيب أول بدري عبيد في المركز الأول، والجندي أول رامي منصور من اللواء اللوجستي في المركز الثاني.



- سباق البدل 4×100 متر: العريف حمزة حسن، والجنود نور الدين حديد، حسن منصور، يوسف حمادي (من فوج المدرعات الأول)، في المركز الأول.



- سباق البدل 4× 400 متر: العريفان يعقوب حمود من اللواء اللوجستي، وخالد الضناوي من فوج مغاوير البحر، والعريف أول خالد منصور والمجند الممددة خدماته خالد كنعان، في المركز الثالث.