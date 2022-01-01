لمار بلطه جي: نجمة جديدة في سماء الرياضة

إعداد: الرقيب أول كرستينا عباس

أرادت أن تتميز ولا حدود لها، رغبت في تطوير ذاتها أكثر فأكثر، عملت جاهدة على موهبتها، تخطّت كل الصعوبات، وكلّلت مشوارها منذ بداياته بالذهب. فقد فازت لمار بلطه جي بالميدالية الذهبية عن فئتها العمرية 12-13 سنة وزن 57 كلغ، ضمن بطولة العالم للفنون القتالية المختلطةMixed Martial (MMA) Arts لتكون أول أنثى لبنانية تحقق هذا اللقب.



عادت لمار إلى بلدتها صيدا سعيدة بنجاحها الذي حقّقته، لكنها في الوقت نفسه لا تريد التوقف عنده فهي تسعى دائمًا إلى تحسين قدراتها وتطوير نفسها. تخبرنا:"أنا أطالع كثيرًا ودائمًا أبحث في المواقع الإلكترونية عن تلك التي تقدّم معلومات أو تُغني معرفتي الشخصية. وقد انضممت إلى مجموعة Business for Teens التي تساعدني على القيام بأعمالٍ تناسب عمري وهكذا أتطور وأملأ فراغي بأمورٍ مفيدة".



هكذا كانت البداية...

كانت البداية مشوارًا إلى النادي مع أخيها الذي أراد التدرّب على رياضة الكاراتيه. سُحرت لمار بالأجواء هناك فرغبت في الانضمام إليه. "ومنذ اللحظات الأولى ظهرت موهبتها وجدّيتها في التدريب والتعلّم" يقول والدها السيد محمد بلطه جي الموظف المدني في الجيش اللبناني. كانت هذه الحكاية منذ 4 سنوات تقريبًا حين بدأت لمار التدرب في لعبة الكيوكوشينكاي وفازت بعدة ألقاب محلية فيها. أما لعبة الـMMA فقد بدأت ممارستها منذ سنتَين تقريبًا، من دون أن تتخلى عن اللعبة الأولى، وقد فازت فيها ببطولة لبنان ثلاث مرات وبطولة محافظة الجنوب وبطولة "بودا" وبطولة السلاح الأبيض مرتين وغيرها قبل الوصول إلى العالمية. وهي توضح: "اخترت الفنون القتالية Martial Arts لأنّني أرى المخاطر التي نواجهها يوميًا وخصوصًا كفتياتٍ، ولذلك أردت تعلّم الدفاع عن النفس، ولاحقًا، أغرمت باللعبة أكثر".

تؤكد لمار أنّ والديها يشجعانها دائمًا ويحثانها على عدم الاستسلام كلّما شعرت بالتعب، وهما مثلها الأعلى في الحياة. كما أنّ جدّها العميد الركن الطيار المتقاعد طارق بلطه جي يقدّم لها النصائح اللازمة في هذا المجال. أما في الرياضة، فمثلها الأعلى هما مدرّباها البطلان الدوليان محمد وبلال الغربي.



"لا أعطي خصمي مراده"!

بالعودة إلى بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة MMA التي أقيمت في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، فازت لمار لأنّها تدربت جيدًا ولأنّها لا تعطي خصمها ما يريده كما تقول، فلا تسمح له بمعرفة التكتيك الذي ستتبعه في اللعب. وقد استطاعت أن ترفع العلم اللبناني في المراكز الثلاثة الأولى، وأن تفتخر بأنّ النشيد الوطني اللبناني عُزف في أثناء التتويج.



فخر لصيدا ولبنان والعالم

توالت التهاني بالإنجاز التاريخي الذي حقّقته لمار بلطه جي، ومن بينها تهنئة عبر موقع "فايسبوك" من رئيس الاتحاد اللبناني للـMMA السيد محمد داغر، وكذلك عمّها الرائد في مديرية التوجيه فراس بلطه جي الذي كتب لها: "لمار بلطه جي بطلة العالم في الـMMA. أنت فخر لصيدا ولبنان والعالم برمته!! لبنان بشيبه وشبابه يصفق لك ويفتخر بك يا بطلة العالم عن جدارة واستحقاق!! انتصارك اليوم رفع اسم العائلة عاليًا في سماء المجد وسطّره بأحرفٍ من ذهب في سجل الخلود!! كل ذلك وتبقى الكلمات عاجزة عن وصف ما يختلج في صدري من مشاعر فخر واعتزاز وسعادة لا توصف !!