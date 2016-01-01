لمناسبة عيد المقاومة والتحرير نشاط انمائي لقوى الجيش ورشّ مبيدات في سهل البقاع

إعداد: نينا عقل خليل

في اطار المهام الانمائية التي ينفذها الجيش، ولمناسبة العيد الخامس للمقاومة والتحرير، نفذت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية يوماً انمائياً خاصاً بتنظيف القلاع والأماكن الأثرية شمل قلاع: بعلبك، سمار جبيل، طرابلس، المسيلحة، جبيل، صيدا، صور وعنجر.

وفي الاطار نفسه، قامت طوافة تابعة للقوات الجوية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برش المبيدات فوق حقول القمح في سهل البقاع، بهدف القضاء على حشرة السونة الضارة.