لواء الحرس الجمهوري يتصدّر الموسم الرياضي العسكري مرة جديدة

إعداد: روجينا خليل الشختورة

انتهى الموسم الرياضي للعام 2017، بفوز لواء الحرس الجمهوري مرّة جديدة بـ «النمر المتحفّز» بعد حصوله على المركز الأول في التصنيف العام للموسم، وقد تلاه لواء المشاة الخامس في المركز الثاني، واللواء اللوجستي في المركز الثالث.

كلمة قيادة الجيش

أقيم حفل الاختتام في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري، برعاية العماد قائد الجيش ممثّلًا بقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهدّ، وفي حضور ممثل وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد عويدات رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة، وقادة الألوية والأفواج والقطع المستقلة، وضباط ورتباء الرياضة والرمي في الجيش، إلى ممثلين عن اللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية الوطنية، وعدد من الإعلاميين الرياضيين.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلاه دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش، ثمّ كانت كلمة ممثّل قائد الجيش العميد الهدّ الذي قال: إنّ حفل اختتام الموسم الرياضي للعام 2017، هو تتويج لمرحلة مفعمة بالجهد والمثابرة، وهو بداية لمرحلة جديدة، تستند إلى الإنجازات السابقة، وتمهّد لإطلاق ورشة عمل رياضية تتجسّد في أكثر من نشاط وحدث، وتهدف إلى رفع مستوى الاحتراف لدى الرياضيين، وتحقيق نجاحات إضافية في محافل الرياضة العسكرية، المحلية منها والإقليمية والدولية.



ثمّ أضاف: إنّ الرياضة وعلى اختلاف مستوياتها وأنواعها، هي بالنسبة إلى الجسم العسكري بمنزلة خبزه اليومي، أي أنّها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أيّ ظرف من الظروف. من هنا، لم تحل كثافة المهمّات الدفاعية والأمنية والإنمائية، والأعباء الجسام الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية، خصوصًا عملية «فجر الجرود» خلال الصيف الفائت، دون مواصلة وحداتنا ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة منتخبات الجيش في سباقات ومباريات محلّيّة ودوليّة، حقّقت خلالها نتائج مميّزة في العديد من الألعاب الرياضيّة.

وتابع معبّرًا عن اعتزاز المؤسسة بالنجاح الذي حقّقته الوحدات العسكرية وأفرادها المجلّون خلال العام 2017، الذي يوازي بدوره الاعتزاز بتعاون الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية وأصحاب الأيادي البيضاء مع الجيش، لإتاحة الكثير من الفرص والإمكانات له. ودعا إلى تهيئة الإرادات وإطلاق العزائم لتفعيل ورشة الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات في المراحل المقبلة.

وختم باسم العماد قائد الجيش متوجّهًا إلى الحاضرين بخالص الشكر والامتنان على الجهود والتعاون في ما بينهم لإنجاح الموسم الرياضي، ومهنّئًا المجلين وقادة وحداتهم ومدربيهم، ومعبّرًا عن كلّ الأمل والثقة بأن تبقى الرياضة أحد العناوين المضيئة في الحياة الوطنية والعسكرية.

النتائج

• الألعاب العسكرية (الخماسي العسكري، الرماية بالبندقية، التوجّه بالبوصلة، والرماية بالمسدس):

حلّ لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، فوج مغاوير البحر في المركز الثاني، واللواء اللوجستي في المركز الثالث.

• الإعداد البدني:

حلّ فوج مغاوير البحر في المركز الأول، لواء المشاة الخامس في المركز الثاني، وقطاع جنوب الليطاني في المركز الثالث.



• الثلاثي الحديث للضباط:

حلّ لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، فوج مغاوير البحر في المركز الثاني، واللواء الخامس في المركز الثالث.

• الألعاب الرياضية (كرة قدم، سلة، يد، طائرة، قدم الصالات، ألعاب قوى وسباقات طرق واختراق الضاحية وسباحة):

حلّ لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول، اللواء اللوجستي في المركز الثاني، ولواء المشاة الخامس في المركز الثالث.

بطل الموسم

في الختام، توّج لواء الحرس الجمهوري بطل الموسم وسلّم جائزة النمر المتحفّز وشعار الأرز الذهبي للمركز الأول، تبعه لواء المشاة الخامس في المركز الثاني ونال شعار الأرز الفضي، واللواء اللوجستي في المركز الثالث وحاز شعار الأرز البرونزي.

أخيرًا، تمّ تبادل الأنخاب بين الحاضرين، ودعي الجميع إلى حفل كوكتيل في المناسبة.