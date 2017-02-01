مؤسسة الإقتصاد ومؤسسات التعاضد

إعداد: ريما سليم ضومط

سند كبير للمنتمين الى المؤسسة العسكرية ودعم لا يُستهان به في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة

إنجازات كبيرة في الأعوام الأخيرة ومزيد من التطوّر في المستقبل القريب

مؤسسة الإقتصاد ومؤسسات التعاضد هي مؤسسات خدماتية تابعة لمديرية المؤسسات الثانوية وتهدف الى مساعدة العسكريين والموظفين المدنيين في الجيش كل وفق اختصاصها، وقد قامت لهذه الغاية بخطوات عدة أثمرت عن إنجازات لامعة، أبسط ما يُقال فيها أنها شكّلت، ولا تزال، سنداً كبيراً ودعماً لا يُستهان به لجميع العسكريين في ظل ظروف إقتصادية ومعيشية صعبة ومعقدة.

إنجازات هذه المؤسسات وتطلعاتها المستقبلية ونوعية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين في الحوار الآتي مع مدير المؤسسات الثانوية العميد الركن نبيل جواد.





ماهيتها وأهدافها

بداية، هل يمكن تعريفنا بمديرية المؤسسات الثانوية؟

- مديرية المؤسسات الثانوية من وحدات المديرية العامة للإدارة، وقد أنشئت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 102 (قانون الدفاع الوطني) تاريخ 16 /9 /1983، والمعدّل بموجب المرسوم الإشتراعي رقم واحد تاريخ 26 /9 /1984، وهي تضم كلاً من مؤسسة الإقتصاد ومؤسسات التعاضد.

فلنبدأ بمؤسسة الإقتصاد، معظمنا يعرفها بتعاونية الجيش، فما هي الصبغة التي تتصف بها هذه التعاونية؟

- هي مؤسسة عسكرية في كل ما يتعلّق بالإنضباط والتنظيم والتشريع. كما أنها ذات صفة تعاونية ونظام تجاري خاص، إلا أنها لا تبغي جني الأرباح بل تهدف الى خدمة العسكريين والموظفين المدنيين في الجيش وذلك بتأمين مختلف البضائع والأصناف اللازمة بأسعار متهاودة مع ربح زهيد يسمح بتغطية النفقات والتكاليف الضرورية لحسن سير العمل فيها.

ازدهار فركود فازدهار...

شهدت مؤسسة الإقتصاد خلال مسيرتها الطويلة مراحل مختلفة تراوحت بين الإزدهار والركود، فهل يمكن تزويدنا بلمحة عن هذه المراحل، وصولاً الى الوضع الحالي للمؤسسة؟

- منذ إنشائها في الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات استمر عمل المؤسسة بنشاط وزخم، إلا أن الأحداث التي ألمت في البلاد منذ العام 1976وحتى أواخر الثمانينيات عرّضت المؤسسة لمشاكل عدة، الى أن عاودت نشاطها في أوائل التسعينيات.

في أواخر العام 2002، وبناءً على توجيهات اللواء الركن عصام عطوي المدير العام للإدارة، باشرت مديرية المؤسسات الثانوية العمل على إعادة دراسة أسعار السلع كافة، والعمل على تخفيضها من أجل خدمة العسكريين وعائلاتهم، إضافة الى تطوير المؤسسة وتحديثها على مختلف الأصعدة من تجهيزات ومنشآت وإدارة وأفراد، لكي تواكب باقي المؤسسات التجارية الحديثة وتلبي حاجات المستفيدين من عسكريين ومدنيين.

بناءً على ذلك، وضعت دراسة أولية حول الوضع الذي كان سائداً آنذاك، تبيّن من خلالها ما يلي:

{ ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأرباح العالية التي تحملها والتي تراوحت نسبتها بين 12و 48 في المئة.

{ الإتفاقيات المعقودة مع التجار الموردين بحاجة الى إعادة تجديد كونها لم تعد تلبي الحاجات الحالية للمؤسسة.

{ وسائل العمل الإداري وخاصة وسائل المعلومات قديمة ودون المستوى المطلوب، كما أن البرامج المتعلقة بإدارة المخزون والطلبيات والمشتريات والتسعير والمحاسبة قديمة ولا تلبي الحاجات الحالية.

{ تفتقر معظم مكاتب الإدارة الى التأهيل والتنظيم والى العديد اللازم من الموظفين الأكفاء من أصحاب الخبرات الحديثة في ميدان التجارة والمحاسبة.

{ لا يزال تسعون في المئة من فروع المؤسسة قديماً من حيث نوعية الأبنية والتجهيزات.

من هنا تم وضع خطة عمل ترتكز على تطوير المؤسسة وتحديثها بكافة فروعها، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من 2003 حتى 2005 ، مع التركيز في الوقت نفسه على خفض الأسعار وخصوصاً أسعار السلع الإستهلاكية. وقد تم تحقيق إنجازات بارزة خلال العامين الماضيين.

من هم المستفيدون من خدمات المؤسسة، وكيف؟

- يستفيد من خدمات المؤسسة كل من العسكريين وعائلاتهم والموظفين المدنيين في الجيش والمتقاعدين وعائلاتهم، وذلك بالتسوّق المباشر من المركز الرئيسي في بدارو أو من فروع المؤسسة الموزعة في المناطق كافة وعددها أحد عشر فرعاً. كما يندرج في خانة المستفيدين بيوت الجندي والنوادي العسكرية والمستشفى العسكري المركزي نظراً للأسعار المخفضة مقارنة مع أسعار السوق المحلي.

مميزات

بماذا تتميز مؤسسة الإقتصاد عن سواها من التعاونيات المدنية؟

- مؤسسة الإقتصاد ليست مؤسسة تجارية لذا فإنها لا تبغي الربح، وبالتالي فهي تؤمن المواد والسلع للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش وعائلاتهم بأسعار متهاودة، مع مراقبة دائمة للتأكد من الجودة والصلاحية، علماً أن المواد والسلع كافة تستلم مباشرة من الوكلاء بدون وسيط، وهذا هو العامل الأساسي الذي يسمح لأسعارها بأن تكون أدنى من أسعار سائر التعاونيات المدنية.

إضافة الى ذلك، فإن معظم الأجنحة الخاصة في مؤسسة الإقتصاد تعتمد طريقة البيع بالتقسيط، وهذه التسهيلات يندر أن تتوافر في مؤسسات أخرى.

هل أن المؤسسة قادرة على منافسة التعاونيات الكبرى في ظل العروضات الهامة والتسهيلات التي تقدمها الأخيرة للزبائن؟

- هناك الكثير من العوامل التي تتيح لمؤسسة الإقتصاد منافسة مختلف التعاونيات، ولا سيما العملاقة منها، ومن أبرز هذه العوامل أن حوالى 65 % من اليد العاملة في المؤسسة هي من العسكريين في الخدمة الفعلية أو من المدنيين العاملين على حساب الأموال العامة، مما يخفف من الأعباء المالية عن كاهل المؤسسة وبالتالي يحول دون تحميل السلع جزءاً كبيراً من مصاريف الرواتب. كذلك، فإن جميع المباني التي تشغلها المؤسسة ملك لوزارة الدفاع الوطني، مما يلغي مصاريف الإيجارات التي تؤدي عادة الى زيادة سعر السلع بهدف تغطيتها. كما أن وسائل النقل التي تؤمنها المناطق العسكرية لنقل البضائع من المركز الرئيسي الى مختلف الفروع تخفف أيضاً من مصاريف المؤسسة.

إضافة الى ذلك، فإن الهدف الأساسي من العمل التجاري الذي تقوم به المؤسسة ليس تحقيق الأرباح العالية، وإنما تأمين إيرادات لدفع بعض الرواتب للموظفين المتعاقدين على الأموال الخاصة وتأمين التجهيزات الضرورية وإجراء أعمال الصيانة والتحديث داخل المؤسسة.

من هنا، فإن جميع هذه العوامل تحد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المؤسسة، مما ينعكس إيجاباً على تحديد أسعار السلع التي تصل الى المستفيدين حالياً بأسعار قريبة جداً من سعر الكلفة، بحيث تتراوح نسبة الأرباح ما بين 2 الى 4% على معظم السلع.

ما هي الآلية المعتمدة لخفض الأسعار مقارنة مع أسعار سائر التعاونيات؟

- إن سياسة المحافظة على أسعار مخفضة لمختلف الأصناف في مؤسسة الإقتصاد تعتمد على عوامل عدة أبرزها الحصول الدائم على مؤشر للأسعار من وزارة الإقتصاد، واستقصاء الأسعار من السوق المحلي عبر عناصر من المؤسسة، إضافة الى الحصول على حسومات إضافية من التجار، وتخفيض هامش الربح لبعض السلع.

كيف يتم تأمين البضائع ومختلف الأصناف للمؤسسة؟

- يتم الحصول على البضائع والأصناف المتعددة من الوكلاء الرئيسيين مباشرة من دون وسيط، كما يتم تأمين بعض السلع عن طريق التصنيع الخاص لصالح مؤسسة الإقتصاد، فتحمل إسمها وتباع بسعر الكلفة.

المستفيدون

من المستفيد من عائدات مؤسسة الإقتصاد؟

- بما أن المؤسسة ليست تجارية، كما أشرنا سابقاً، فإن الربح الذي تحققه يخصص لدفع رواتب المتعاقدين، ولتحديث المباني التي تشغلها المؤسسة وتأهيلها وصيانتها وتجهيزها.

ماذا تضم صالات العرض في الفرع الرئيسي للمؤسسة؟

- إضافة الى الصالة التي تضم مواداً تموينية، هناك صالات عدة تضم أصنافاً مختلفة من بينها الملابس والألعاب والعطورات والهدايا وغيرها من الأصناف التي ترضي ذوق مختلف الزبائن.

إنجازات الأعوام الأخيرة

ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الأعوام الأخيرة؟

- خلال العام 2003 قامت مديرية المؤسسات الثانوية بتحقيق الإنجازات التالية:

{ ترميم وتحديث المنشآت والتجهيزات، وقد شملت التحسينات المباني من الداخل والخارج، كما شملت تجديد التجهيزات المكتبية وتحديث تجهيزات المعلوماتية.

{ إعادة النظر في الإتفاقيات السابقة المعقودة مع المؤسسات التجارية وتنظيم إتفاقيات جديدة أدت الى تعديل بدلات الاستثمار وفقاً لمعايير جديدة.

{ خفض أسعار المواد الإستهلاكية مقارنة مع الأسعار الرائجة في التعاونيات الأخرى الحديثة.

{ زيادة حجم المبيعات مقارنة مع العام 2002، وهذا مرده الى سياسة خفض الأسعار وتنوّع الأصناف وجودتها، مع الإشارة الى أن نسبة الربح في العام 2003 وصلت الى 4% في حين كانت في العام 2002 بحدود 10%.

{ تفعيل عمليات التموين لبيوت الجندي ونوادي الرتباء والمستشفى العسكري المركزي.

{ تفعيل عمليات الإعلان التي كانت تفتقر سابقاً الى التنظيم، لذلك جرى تنظيم عقود إعلانية هامة مع كبرى المصارف والشركات التجارية.

{ تحديث الأداء الإداري، حيث جرى تجديد بعض التجهيزات والمفروشات الضرورية لخلق جو من الراحة يساعد الموظفين على زيادة إنتاجهم. كما جرى استحداث أقسام جديدة تتناسب مع كفاءة وخبرة ذوي الإختصاصات الذين تم التعاقد معهم، خاصة في مجال المعلوماتية.

أما أبرز الإنجازات المحققة خلال العام 2004 ، فهي الآتية:

{ تحديث وتطوير صالات بيع المواد التموينية في المركز الرئيسي في بدارو وبعض الفروع في المناطق، مما زاد في المساحات المستثمرة أفقياً وعمودياً بنسبة تعادل 05%.

{ خفض الأسعار مقارنة مع الأسواق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 7 و10%.

{ زيادة نسبة المبيعات بمعدل 12.7% عن العام 2003 و20.8% عن العام 2002 وذلك عائد الى ارتفاع عدد المستفيدين من العسكريين والموظفين المدنيين وعائلاتهم.

{ زيادة مساحات التخزين في المخازن العامة.

{ زيادة عامل الاستثمار في أجنحة الأمتعة العسكرية والمدنية.

{ زيادة نسبة الاستثمار المتعلق بقطاع الدعاية والإعلان (لوحات إعلانية داخلية للشركات - أهرامات للبضاعة...).

{ استحداث أقسام جديدة في الصالات الخاصة (أدوات كهربائية، أدوات منزلية - أسلحة صيد - خرضوات وأدوات صناعية).

{ تطوير وتحسين أجنحة اللحوم والأجبان وتوابعها.

} ما هي التطلعات المستقبلية لمديرية المؤسسات الثانوية - مؤسسة الإقتصاد والمشاريع التي تسعون الى تحقيقها خلال العام 2005؟

- ستستمر مديرية المؤسسات الثانوية، في تحقيق إنجازات جديدة لمؤسسة الإقتصاد خلال العام 5002 وذلك بهدف رفع مستوى هذه المؤسسة ومجاراة بقية المؤسسات التجارية الكبرى، ومن المشاريع المتوقع تحقيقها ما يلي:

{ الاستمرار في تحديث وتطوير صالة الخدمة الذاتية في المركز الرئيسي - بدارو وفي بقية الفروع.

{ متابعـة تأهيـل وتحـديث كافـة الفـروع المنتـشـرة في المناطـق.

{ السعي للحصول على مساحة إضافية لتوسيع الصالة التموينية في بدارو من 600 م2 الى 1200 م2، وذلك من أجل استحداث أجنحة جديدة وزيادة الأصناف.

{ متابعة تصويب الأسعار لتبقى أدنى من متوسط أسعار السوق المحلي.

{ اعتماد برامج معلوماتية متطورة.

{ استحداث أقسام جديدة في الصالات الخاصة (مفروشات منزلية، سجاد، أحذية...).

{ تفعيل تجربة الإعلانات الخارجية والداخلية في فروع المؤسسة.

{ زيادة وسائل النقل.

{ إجراء دورات تدريبية وتعليمية مقتضبة لعناصر مؤسسة الإقتصاد وفروعها من أجل رفع مستوى كفاءة وأداء الموظفين.



التعاضد: ثلاث مؤسسات

أشرت في بداية حديثك الى «مؤسسات التعاضد»، فهل يعني ذلك أن هناك أكثر من مؤسسة تعاضد في الجيش؟

- في الجيش ثلاث مؤسسات تعاضد، هي الآتية:

{ مؤسسة تعاضد الضباط المنشأة بموجب المرسوم رقم 8320 تاريخ 4/ 3/ 1947.

{ مؤسسة تعاضد الرتباء والأفراد المنشأة بموجب المرسوم رقم 0379 تاريخ 22 /8 /1947.

{ مؤسسة تعاضد الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني المنشأة بموجب المرسوم رقم 4851 تاريخ 5 /4 /1950.

والمؤسسات الثلاث هي من أشخاص القانون الخاص وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتعتبر أموالها أموالاً خاصة. وهي مؤسسات لا تبغي الربح، ويقوم بإدارتها وتمثيلها مدير المؤسسات الثانوية بتفويض من المدير العام للإدارة وفقاً للصلاحية المعطاة له بموجب قانون الدفاع.

أهداف مؤسسات التعاضد

ما الهدف من إنشاء مؤسسات التعاضد؟

- تعمل مؤسسات التعاضد على خدمة العسكريين والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني عبر تعزيز أواصر التضامن والألفة بين المشتركين، ومساعدتهم في بعض المناسبات الإجتماعية الخاصة، إضافة الى تعزيز رغبتهم في التوفير وإدخار مبلغ من المال يسهّل عودتهم الى الحياة المدنية بعد تركهم الخدمة.

والجدير ذكره أنه منذ إنشاء المؤسسات الثلاث كان العمل فيها ناشطاً ومفيداً، إلا أن الظروف الأمنية التي ألمت في البلاد خلال السبعينيات والثمانينيات أدت الى تعثّر العمل وتوقيفه. ومع أوائل التسعينيات وعودة الأمور الى طبيعتها، أعيد تفعيل العمل في هذه المؤسسات الى أن أصبحت تؤمن جميع المتطلبات والحاجات التي تندرج ضمن صلاحياتها ومهامها.

من هم المستفيدون من خدمات التعاضد، وما هي تحديداً هذه الخدمات؟

- المستفيدون هم المشتركون في مؤسسات التعاضد من ضباط ورتباء وأفراد وموظفين مدنيين في جميع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.

أما الخدمات فتقسم الى شقين: المساعدات والقروض.

{ أولاً: المساعدات: يعطى المشتركون مهما كانت أقدميتهم في الإشتراك المساعدات المحددة قيمتها في الجدول أدناه عن الأحداث التي تحصل خلال مدة إشتراكهم على أن يقدموا الإثباتات اللازمة لذلك:

والجدير ذكره أن عملية الدفع تتم في نهاية الشهر على بيانات التعاضد.

وفي إطار المساعدات، فإن كل مشترك بلغ الأربعين من العمر وكان لا يزال عازباً، له الحق في المطالبة بمساعدة زواج علماً أن هذه المساعدة لا تمنح سوى مرة واحدة فقط طوال مدة الإشتراك.

وفي حال وفاة أحد والدي مشتركين أشقاء، تدفع المساعدة بكاملها لكل منهما.

وتجدر الإشارة الى أن كل من تعمّد إعطاء تصريح كاذب للحصول على إحدى المساعدات المبينة أعلاه، تتخذ بحقه الإجراءات الإدارية اللازمة ويستعاد منه المبلغ الذي قبضه مضافة إليه الفائدة بالشروط نفسها المحددة للقروض طيلة مدة بقاء المبلغ بحوزته.

{ ثانياً: القروض: تمنـح المؤسسات مشتركيها قروضاً مالية بفوائد متدنية ولأجل طويل الأمد، علماً أن قيمة القرض تحدد وفقاً للمعطيات المتـوافرة وبشـكل يتناسب ومصـلحة المشتـرك.

شروط الإنتساب

ما هي شروط الإنتساب الى مؤسسات التعاضد؟

- يحق لكل من الضباط والعسكريين غير الضباط والموظفين المدنيين الملحقين في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني الإشتراك كل في المؤسسة العائدة لفئته، وذلك ضمن الشروط التالية:

{ أن يتقدم بطلب اشتراك من النموذج رقم 1 الى قطعته الإدارية.

{ أن يدفـع البـدل الشـهري المحـدد لفئـته.

{ أن يدفع البدل الإضافي المحدد لفئته لتأمين المساعدات الإجتماعية وذلك وفقاً لما هو وارد في الجدول أدناه:

{ أن يخضع لتعليمات مؤسسات التعاضد والتعديلات التي تجريها المديرية العامة للإدارة.

{ لا يجوز طلب الإشتراك عن مدة سابقة لتاريخ رفع الطلب أو ضم إشتراك سابق.

{ تحسم البدلات الشهرية المبينة أعلاه من راتب المشترك من قبل قطعته الإدارية وتظهر على بيان التعاضد الشهري.

{ يعتبر الإشتراك نافذاً إعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ رفع الطلب وبعد موافقة مدير المؤسسات الثانوية، على أن ترفع الطلبات الى مديرية المؤسسات الثانوية - مؤسسات التعاضد حتى الخامس عشر من كل شهر.

{ كل شهر دفعت بدلاته يعتبر نافذاً.

الاستقالة والتسريح

هل يمكن للمنتسب إنهاء إنتسابه ساعة يشاء، وماذا يترتب على الطرفين جراء ذلك؟

- ينتهي الإشتراك في مؤسسات التعاضد في إحدى حالتين، إما الإستقالة أو التسريح.

{ أولاً، الإستقـالة: يعتبر مستقـيلاً من المؤسسة من تقدم بطلب إستقالة الى مديرية المؤسسات الثانوية - مؤسسات التعاضد وقبلت استقالته، وفي هذ الحالة تصفى حقوقه كما يلي:

يضاف الى هذه الحقوق البدلات الإضافية التي سددها المشترك، كما يحسم من مجموع الحقوق والبدل الإضافي المساعدات التي تقاضاها منذ تطبيق البدل الإضافي.

{ ثانياً، التسريح: كل مشترك أحيل على التقاعد أو سُرّح لسبب ما، أو وضع خارج الملاك، أو فقد الصفة التي تخوّله حق الإشتراك بمؤسسته، يعتبر مسرّحاً، وتصفّى حقوقه وفقاً للتعليمات. أما إذا وضع مؤقتاً خارج ملاك الجيش، فيعود له الخيار في متابعة الإشتراك، وإلا فيعتبر مسرّحاً إذا لم يسدد إشتراك شهرين متتاليين.

تجدر الإشارة الى أن بلوغ الرتيب أو الفرد سن الثامنة والأربعين والموظف المدني سن الخامسة والخمسين يعطيه الحق بتصفية اشتراكه كالمسرح إذا ما رغب في ذلك، على أن يتم ذلك في أول تموز من السنة نفسها أو من السنوات التالية.

ما الفرق بين تعاضد العسكريين وتعاضد المدنيين؟

- تطبّق تعليمات مؤسسات التعاضد على المدنيين والعسكريين باستثناء قيمة الإشتراك الشهري، وقيمة المساعدات والقروض الممنوحة، إذ انها تمنح وفقاً للراتب الشهري وعدد المشتركين.

فائدة القروض

ما المعيار المعتمد لجهة احتساب الفائدة على القروض مقارنة مع المصارف المدنية؟

- في المصارف التجارية، تحتسب الفائدة على كامل المبلغ وليس على الأقساط الشهرية، أي بفائدة جر على المبلغ المراد استلافه. أضف الى ذلك المستندات المطلوبة للحصول على القرض، والمصاريف المتوجبة للحصول على الموافقة من فتح ملف، وتأمين على الحياة، وطوابع، إلخ...

أما في مؤسسات التعاضد، فتحتسب الفائدة على قيمة الأقساط الشهرية أي بفائدة مركبة تنازلية، تتدنى مع تدني عدد الأقساط الشهرية من دون طلب أي مستندات إضافية، مع الإشارة الى أن قيمة الفائدة في المصارف هي ضعف قيمتها في مؤسسة الإقتصاد كون الأخيرة لا تبغي الربح، وإنما خدمة المشتركين.

ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها مؤسسات التعاضد في السنوات الأخيرة؟

- تسعى مؤسسات التعاضد لتطوير عملها بصورة مستمرة بما يخدم مصلحة المشتركين، وقد حققت في هذا الإطار إنجازات عدة، أبرزها ما يلي:

{ تنظيم برنامج محاسبة التعاضد وتنفيذ دورات تدريبية متكررة لضباط الإدارة ومحاسبي التعاضد بالتنسيق مع مديرية التأليل. وقد عمم البرنامج على جميع القطع الإدارية.

{ تأليل جميع أعمال الإدارة والمحاسبة في جميع أقسام مؤسسة التعاضد.

{ إعادة ترميم وتأهيل المؤسسات، من حيث التجهيزات والمعدات، والأبنية والمكاتب، وقد تم ذلك برعاية اللواء الركن عصام عطوي وتوجيهاته.

{ حفر بئر إرتوازي في منطقة دورس - بعلبك لصالح منازل تعاضد الرتباء والأفراد، وذلك لتغذية مئة منزل بالمياه.

مشاريع جديدة

ما هي المشاريع التي تسعون الى تحقيقها في العام 2005؟

- في جعبتنا مشاريع عدة للعام 2005، أبرزها ما يلي:

{ استثمـار العـقارات العائدة لمؤسسة تعاضـد الرتباء والأفراد في جميع المناطـق اللبنانية وذلك بالتنسيق المباشر مع قادة المناطق.

{ متابعة العمل لتطوير وتحسين برنامج محاسبة التعاضد.

{ تحويل العمل في برنامج التعاضد المعمول به حالياً في جميع أقسام مؤسسات التعاضد، من لغة "Fox - Profor Windowsس الى لغة "Visual Fox - Proس، ما يسهل وبشكل سريع نقل ومعالجة المعلومات (data) من الخـادم (server) الى المستفيد (user)، كما يؤمن مرونة في البرمجة ومواكبة العصر للعمل على نظام "windowsس الجديد.

{ بناء مساكن لصالح الرتباء والأفراد على أرض تملكها مؤسسة تعاضد الرتباء والأفراد من الأموال الخاصة العائدة لهذه المؤسسة، وذلك بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل لجهة تفسير عبارة «إدارة المؤسسات الثانوية» المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الدفاع المدني، وعمّا إذا كانت هذه الإدارة تشمل بناء المساكن.

{ التعاقد مع خبير محاسبة وشركة تدقيق للإستشارات الخاصة بالمحاسبة، وذلك لوضع ميزانية دقيقة تشمل كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة من عقارات ومبان وغيرها. وسيصار على ضوئها الى وضع دراسة شاملة وواضحة عن المؤسسات الثلاث.

هل من كلمة ختامية توجهونها بهذه المناسبة للعسكريين؟

- إننا نتوجه الى جميع العسكريين والموظفين المدنيين العاملين في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والى المتقاعدين وعائلاتهم لاعتماد مؤسسة الإقتصاد وفروعها في تأمين حاجياتهم، لأن مديرية المؤسسات الثانوية وبتوجيهات من المدير العام للإدارة تنفذ سياسة المؤسسة العسكرية وقراراتها في السهر الدائم على تأمين كافة السلع والمواد التموينية بأسعار مخفضة، فمؤسسة الإقتصاد هي لهم وليست مؤسسة تجارية تبغي الربح، وهي وإن وجدت، فلخدمة العسكريين والمدنيين في الجيش وعائلاتهم.

كما أتوجه الى جميع القادة العسكريين لشرح مضمون تعليمات مؤسسات التعاضد الى مرؤوسيهم وإفهامهم الغاية التي من أجلها أنشئت.



مؤسسة الإقتصاد

تتألف مؤسسة الإقتصاد من الأقسام الآتية:

{ رئاسة المؤسسة يتولاها ضابط قائد إداري يعاونه كل من:

- رئيس الدائرة المالية، وهو القيّم على الأموال النقدية سواء كانت في الصندوق أو في المصرف. كما أنه مسؤول عن مسك مختلف المستندات وذلك لتنظيم حسن سير العمل على صعيد المال والمحاسبة.

- رئيس الدائرة التجارية، الذي ينفذ السياسة التجارية للمؤسسة. كما يوكل إليه شراء وخزن البضائع، ودراسة مصادر التموين، وتنظيم برنامج الدعاية والإعلان، إضافة الى ملاحقة حركة الأسعار في الأسواق التجارية.

فروع مؤسسة الإقتصاد

{ الفرع الرئيسي: بدارو.

{ الفروع الثانوية:

- الحدت.

- صيدا.

- صور.

- حمانا.

- بئر حسن.

- رياق.

- بعلبك.

- صربا.

- طرابلس.

- عندقت.

المناسبة

زواج المشترك

ولادة عن كل ولد حي

وفاة زوج - ولد - والد - والدة

وفاة المشترك نفسه

مساعدة من الغير

لورثة المشترك المتوفي