مؤسسة مخزومي اختتمت مشروع تنمية الزراعات الحرجية في لبنان

إعداد: تيريز منصور

أقامت مؤسسة مخزومي، في مقر نادي الصحافة وسط بيروت، حفل اختتام مشروع "تنمية الزراعات الحرجية في لبنان" الذي " نفذته بالشراكة مع " TC-Dialogue "INARE -KEDE من اليونان وبلجيكا وتم دعمه من قبل "HELLENIC " التابع لوزارة الخارجية اليونانية، وقد حضره ممثلون عن السفارات اليونانية والبلجيكية واليابانية، إضافة الى شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية.

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة مي مخزومي رئيسة مؤسسة مخزومي ركزت فيها على أهمية أهداف المشروع في حماية البيئة، وخصوصاً في مجال مكافحة التصحّر وإدخال التقنيات الحديثة في الزراعة وبالأخص المنشط للتربة T.Cالذي تم استعماله في المشروع، والذي يلعب دوراً مهماً في تخزين المياه وبالتالي توفيرها إضافة الى تزويد النباتات بالمغذيات للنمو.

تلتها كلمة المهندسة سلامة نعماني مديرة برنامج البيئة- الزراعة في المؤسسة، حيث شرحت خلفية إقامة المشروع وتميزه كونه أول مشروع للزراعات الحرجية في لبنان والأول في استعمال المنشط للتربة في تقنيات الزرع.

وشـكرت جميع الشركـاء وكل من تعاون في إنجاح هذا المشروع، ثم عرضت خطة عمل المؤسـسة لإنتاج حوالى 80 ألف شتلة، مبدية الاستعداد للتـعاون مع جميع البلديات والمزارعين والأفراد والجمعيات والهيئات في هذا الإطار.

بعد ذلك كانت كلمة للآنسة اتينا فنيتي رئيسة INARE اليونانية.

من ثم ألقى السيد بيل ممثلاً رئيس مؤسسة TC-Dialogue كلمة شكر فيها كل من ساهم في إنجاح المشروع، وقد أكد أن الأهداف الرئيسية للمشروع قد تحققت وساعدت على تحسين نوعية النبات ونموّه، كما ساهمت في تخفيض استهلاك مياه الري.

من بعدها قدمت المهندسة رانيا أبو مصلح، منسقة المشروع، عرضاً لمنجزات المشروع منذ بدايته سنة 2001 حتى تاريخه حيث تم إنتاج 64 ألف شتلة وزعت في مناطق مختلفة من لبنان، وعرضت أيضاً مراحل الإنتاج والتوزيع وكذلك أصناف الشتل (شمل الإنتاج عدة أصناف موسمية والهدف تعزيز التنوّع البيولوجي في لبنان).