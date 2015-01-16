ماراثون بيروت في نسخته الرابعة عشر

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أكثر من 47 ألف مشارك

نجح ماراثون بيروت في نسخته الرابعة عشر في استقطاب جميع الفئات العمرية والاجتماعية، حيث فاق عدد المشاركين لهذا العام التوقعات بحسب المنظمين، الذين اعربوا عن سعادتهم في ما اعتبروه تظاهرة رياضية، وخطوة نحو تعزيز الثقافة الرياضية في لبنان.

وقد شارك في الماراثون عدد كبير من السياسيين على رأسهم رئيس الوزراء المكلف سعد الدين الحريري، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي إلى الرياضيين المحليين والأجانب وفي مقدّمهم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الانكليزي سيباستيان كو.

انطلق السباق عند الساعة السابعة صباحًا بمشاركة أكثر من 47 ألف شخص، بينهم 1000 أجنبي، و37 من هؤلاء محترفون. وقد نجح العداء الكيني أدوين كيبتو بقطع مسافة الماراثون البالغة 42195 مترًا بساعتين و15 دقيقة، بينما حل العداء اللبناني المعاون أول حسين عواضة (من الجيش اللبناني) في المركز الأول عن فئة المحليين بساعتين و30 دقيقة. وعن فئة السيدات حلت الأثيوبية تيجيست غيرما غيتاتشو في المركز الأول بوقت ساعتين و32 دقيقة، بينما حلت اللبنانية شيرين نجيم في المركز الأول عن فئة المحليات للسيدات.

أمّا النتائج التي حققها العسكريون، فقد جاءت على النحو الآتي:

جديد الماراثون

تميّز ماراثون بيروت لهذا العام بعدّة أمور، إذ استحدثت الجمعية سباق نصف الماراثون ومسافته 21.1 كلم من أجل تحفيز العدائين والعداءات لركض المسافات الطويلة وحثهم على إكمال مسافة السباق بأكملها، أي 42.195 كلم بمن فيهم عداؤو فئة الاحتياجات الخاصة. في حين ألغي سباق 10 كلم للمرح، واستبدل بسباق 7 كلم، إلى سباقي البدل في الماراثون وسباق 5 كلم للشباب و1 كلم للأمهات وأولادهن.

أخيرًا، يشار إلى أنّ جمعية بيروت ماراثون تهدف من خلال تنظيم هذا الحدث سنويًا، إلى تكريس يوم وطني جامع وموحّد لكل اللبنانيين، وتعزيز مناخات الثقة بالاستقرار والسلم الأهلي، والإسهام في تأكيد حضور لبنان على الخريطة الدولية.

• سباق الماراثون 42.195 كلم الاسم والشهرة الرتبة القطعة التوقيت التصنيف العام الفئة العمرية اللبناني حسين عواضة معاون أول لواء الحرس الجمهوري 2.30.42 س الثامن الأول الأول زاهر زين الدين جندي لواء المشاة الخامس 2.38.49 س 13 الثاني الثاني نقولا مرتا مؤهل مديرية المخابرات 2.39.42 س 14 الثالث الثالث

• سباق نصف الماراثون 21.100 كلم: الاسم والشهرة الرتبة القطعة التوقيت التصنيف العام الفئة العمرية اللبناني بلال عواضة عريف أول لواء المشاة الأول 1.16.25 س الرابع الأول الأول محسن عباس عريف لواء المشاة الخامس 1.17.52 س السادس الخامس الثاني حمزة محمود رقيب لواء المشاة الأول 1.17.53 س السابع السادس الثالث

سباق نصف الماراثون 21.100 كلم (بدل ): الاسم والشهرة الرتبة القطعة التوقيت التصنيف العام اللبناني خالد الضناوي جندي أول فوج مغاوير البحر 1.16.15 س الثاني الأول خالد عبد الله جندي لواء المشاة الثاني أحمد الموسوي جندي لواء المشاة الخامس 1.18.23 س الثالث الثاني عمر أبو بكر مجند (م.خ) لواء الحرس الجمهوري