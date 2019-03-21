ماستر الدراسات الاستراتيجية: تخريج الدفعة الثانية

وَبرعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلًا باللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان، أُقيم في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش- الريحانية، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب الماستر في الدراسات الاستراتيجية، وفق برنامج مشترك بين المركز المذكور وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة.

اوألقى مسيّر أعمال المركز العميد الركن سعيد القزح كلمة، تلته الطالبة لارا الذيب باسم المتخرجين، وكانت كلمة لممثل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، ولممثل قائد الجيش اللواء الركن العرم الذي لفت إلى أنّ قيادة الجيش تشجّع الضباط والعسكريين على متابعة تحصيلهم العلمي.