مافينز بالقهوة

إعداد: ليال صقر الفحل

المكونات:

طحين: كوبان.

بيض: عدد 2.

سكر: 3/4 كوب.

زيت نباتي: نصف كوب.

لبن: 3/4 كوب.

قهوة سريعة الذوبان: 6 ملاعق صغيرة.

بايكنغ باودر: ملعقة ونصف.

بيكربونات الصودا: نصف ملعقة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

ماء فاتر: ربع كوب.

ملح: رشة.

• طريقة التحضير:

- يخلط الطحين مع البايكنغ باودر والملح وبيكاربونات الصودا يدويًّا.

- يخفق البيض والفانيليا والسكر والزيت واللبن في وعاءٍ آخر.

- تذوّب القهوة السريعة الذوبان في الماء الفاتر ثمّ تضاف إلى المزيج السابق وتحرّك جيّدًا، ثمّ يضاف خليط المواد الجافة، وتحرّك المكونات برفق حتى تتجانس.

- يسكب المزيج بواسطة ملعقة في أكواب الورق المخصّص للمافينز، ثمّ توضع الأكواب في صينية الخبز المخصصة للمافينز أيضًا، وتخبز في فرن حرارته 180 درجة مئويّة لمدة 20 دقيقة. عند التأكد من نضوج المافينز، تبرّد وتقدّم.