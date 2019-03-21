مبادرة نروجية للمساهمة في نزع الألغام

إعداد: نينا عقل خليل

ضمــن الخـطـة الستراتيجية التـي اعتمـدتها قيادة الجيـش اللبنـاني فـي معالجة موضوع الألغام على كافـة الأراضـي اللبنـانية عمـومـاً وفي مـناطـق الجنـوب والبقاع الغربي خصوصاً, تـم بتاريخ 8 / 2 / 2002 في منطـقة النبـطـية, إجـراء تجربـة تدليـلية على كاسحة الألغام النروجية نـوع MINE CAT 230" لتحديـد مـدى فعاليـتهـا وإنتاجيـتهـا في الاراضــي اللبـنانـيـة, وذلـك برعـاية وزير الدفـاع الوطـني الأستـاذ خلـيـل الهراوي وقائـد الجيش العمـاد ميشـال سليـمان.

حضر التجربة العميد الركن جورج صوايا ممثلاً وزير الدفاع الوطني والعماد قائد الجيش, وعدد من الضباط, الى ممثلين عن السفارات الأجنبية في لبنان والمنظمات غير الحكومية والشركات المختصة بنزع الألغام وبعض الفعاليات المحلية.

بـدايـة, رحـب العميد الركن صوايـا بالحضـور وشكـر دولـة النـروج على مسـاعدتها ومبـادرتها على دعــم بـرنـامـج نـزع الألـغـام فـي لبـنـان.

بعدهـا, وجّه ممثـل دولة النـروج كلمـة أعـلن خلالـها أن بلاده بصدد تقديم كاسحة ألغام نـوع t 230ine CaM للبنـان عن طريـق منظمة MAG, وشـكر الجـيـش اللبنـانـي على التسـهـيـلات التي قدمـهـا لإنجـاح المـبـادرة.

ثم قدّم رئيس قسم العمليات في المكتب الوطني المقدم الركن قاسم جمول شرحاً حول مشكلة الألغام في لبنان, وحول الخطة الستراتيجية التي ينفذها الجيش اللبناني والحاجة الماسة الى وسائل ميكانيكية لدعم برنامج نزع الألغام.

ختـامــاً, عــرض ممثـل معهـد نــزع الألغام النروجي خصائــص الكاسحة وفوائـدهـا. بعدهـا توجّه الجميع الى تلـة السويـداء لمشاهـدة عمليـة كسح ألغام مضادة للأشخاص ولغـم واحـد مضــاد للآليات تــم زرعـهــا مـن قـبـل فــوج الهندســة فـي سهـل المـيـدنـة.