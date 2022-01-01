مباراة ودية في لعبة كرة القدم للصالات بين فريق الجيش اللبناني وفريق "مجموعة من قضاة لبنان" بحضور قائد الجيش

الجمعة, 28 حزيران 2024

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون ووزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، مباراة ودية في لعبة كرة القدم للصالات بين فريق الجيش اللبناني وفريق "مجموعة من قضاة لبنان" على ملعب مجمع الرئيس العماد اميل لحود الرياضي العسكري.

تهدف المباراة إلى تعزيز الروح الرياضية وبخاصة لدى الأجيال الناشئة، وتقوية الروابط بين الجيش والمجتمع اللبناني من خلال النشاطات الرياضية.