مبروك

إعداد: روجينا خليل الشختورة

• شارك العريف يحيى عبدو من لواء المشاة السابع في البطولة الأوروبية في الـKick Boxing فئة الـKi One المقامة في اليونان – أثينا، وتغلّب على اللاعب اليوناني في المباراة النهائية بالضربة القاضية، وأحرز المركز الأول. وكان قد أشرف على تدريب العريف عبدو المقدم يوسف المصري من اللواءالسابع.

• أحرز أحمد ولبنان ولدا المؤهل محمد حربا من فوج التدخل الخامس المركز الأول (كلّ عن فئته) في كأس الميلاد الثالث للصغار والناشئين في المواي تاي الذي نظمه الاتحاد اللبناني للعبة، ونالا الميدالية الذهبية.





• شارك عاصم إبن الملازم أول مروان الشيخ في كأس الميلاد الثالث للصغار والناشئين في المواي تاي، وذلك عن الفئة العمرية 16-17، وزن 57 كلغ، ونال الميدالية الذهبية.





• حلّ جواد إبن المعاون أول محمد غصن من مقر عام منطقة بيروت في المركز الأول في بطولة لبنان للصغار في الكيوكوشنكاي، وذلك عن فئة نيسان 2006-آذار 2007، تحت 43 كلغ/ فوق الأصفر.