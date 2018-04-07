مبروك

إعداد: روجينا خليل الشختورة

• شارك النقيب وسام فرصة من قيادة القوات الجوية في بطولة العالم في اللياقة البدنية وكمال الأجسام التي أقيمت في نيقوسيا – قبرص، وحلّ في المرتبة الثالثة كمحترف في فئته، ونال كأس وميدالية المرتبة الثالثة، كما تأهّل للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية. وكان النقيب فرصة قد شارك في بطولة كأس الكويت العالمية في اللياقة البدنية وكمال الأجسام التي أقيمت في Radisson Blu Hotel في مدينة السليمانية - الكويت، وقد توّج في المرتبة الأولى عن فئته Fitness & Sports Model ونال الميدالية الذهبية. كذلك، منحه الاتحاد الدولي WFF/NABBA بطاقة احتراف دولية عن العام 2017 – 2018 تخوّله المشاركة في المباريات العالمية كلاعب محترف. إلى ما سبق، صُنّف النقيب فرصة في المرتبة الثالثة على صعيد العالم كمحترف عالمي على فئته ونال كأس البطولة البرونزي.

• حلّت شايان ابنة المؤهل أول شربل مخلوف من فوج التدخل الرابع في المركز الأول في بطولة لبنان للإناث في الجودو عن فئة 30 كلغ.



• فاز زيد ابن المؤهل أول محمد نعمان من فوج التدخل الرابع بالمركز الأول في لعبة الكاراتيه للذكور عن فئة 25 كلغ.



• أحرز كريم ابن المؤهل أول رباح نصر من اللواء اللوجستي – سرية القيادة، المركز الأول في بطولة السلاح الأبيض التي نظمتها اللجنة الفنية للعبة، وذلك عن فئة 14 سنة.



• شارك حبيب وحسين، ولدا المؤهل أوّل سامر المقداد، في بطولة لبنان للصغار في الكيوكوشنكاي التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية، وأحرز حسين المركز الأول عن فئة 8-9 سنوات، فيما حلّ حبيب في المركز الثاني عن فئة 13 -15 سنة.

• نظّم الاتحاد اللبناني للجودو، بطولة لبنان للشباب والشابات للعام 2018 في مقرّه، والتي شارك فيها لاعبون منتسبون للنادي العسكري المركزي يتلقون تدريباتهم تحت إشراف المدرب الوطني والحكم الدولي المعاون زهير فياض.



أمّا نتائجهم، فجاءت على النحو الآتي:

- حلّ في المركز الأول كلّ من عماد إبن العميد محمد جعفر، ورلى إبنة العميد الركن علي مكه، وديمتريا إبنة العقيد الركن شربل إفرام، ونور إبنة الدكتور نبيل فخران، ونالوا الميدالية الذهبية.



- حلّ في المركز الثاني كلّ من يوسف إبن العميد محمد جعفر، وحلا إبنة العميد محمد موسى، ونالا الميدالية الفضية.



- حلّت كلّ من رينا إبنة الرائد عفيف غيث، ودلال إبنة الأستاذ حسين العاقل في المركز الثالث، ونالتا الميدالية البرونزية.