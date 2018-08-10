مبروك

إعداد: روجينا خليل الشختورة

• فازت ساميا إبنة العقيد الركن زيدان القعقور، بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية في بطولة بيروت للجمباز 2018، وحازت المرتبة الأولى في الفئة العمرية 12 سنة وما فوق. كما أحرز ابنه محمد المركز الثالث في بطولة لبنان في لعبة الجودو.



• شارك سيزار إبن المؤهل أول دانيال صعب في بطولة العالم لجميع الفنون القتالية – ووشوكونغ فو التي أجريت في البرتغال، وحلّ في المركز الأول في لعبة Semi/Wac.



• فاز ابراهيم إبن المعاون أول أحمد حمود بالمركز الأول في بطولة لبنان للكاراتيه Karate Shidokan عن فئة الصغار وزن 25 كلغ، ونال الميدالية الذهبية.



• حلّ جاد إبن المؤهل أول مروان الحلبي بالمركز الثالث في بطولة العالم في الكيك بوكسينغ التي أقيمت في ايرلندا، ونال الميدالية البرونزية عن وزن 45 كلغ.