مبروك

إعداد: روجينا خليل الشختورة

• حقّق الجندي أول نور الدين حديد من لواء الحرس الجمهوري رقمًا قياسيًا جديدًا على الصعيد الوطني في الدور الربع نهائي من مسابقة الـ 200 متر بتوقيت 21.33 ث (الرقم السابق 21.50ث للّاعب نفسه)، ثم عاد وحقّق رقمًا قياسيًا آخر على الصعيد الوطني في الدور النصف نهائي من مسابقة الـ 200 متر بتوقيت 21.22 ث (الرقم السابق 21.33 ث للّاعب نفسه).

• حلّ الرقيب ميشال الصوري من المركز العالي للرياضة العسكرية في المركز الثاني في بطولة لبنان لرياضة الجوجيتسو وذلك عن وزن تحت 85 كلغ.

• أحرز الجندي مارون مهنا من المركز العالي للرياضة العسكرية المركز الأول في بطولة لبنان للتايكواندو التي نظّمها الاتحاد اللبناني للّعبة عن الحزام الأزرق وذلك عن وزن تحت 68 كلغ.

• أحرز المؤهل أول علي حيدر أحمد من موسيقى الجيش (مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية) المركز الثالث في بطولة لبنان للقدامى في لعبة كرة الطاولة التي نظّمها الاتحاد اللبناني للّعبة في نادي المون لاسال عين سعادة.

• في بطولة لبنان للجودو التي نظمها الاتحاد اللبناني للّعبة في تواريخ مختلفة، شارك شبان وشابات يتلقون تدريباتهم في النادي العسكري المركزي بإشراف الحكم الدولي والمدرّب المعاون زهير فياض، وأحرزوا المراكز الثلاثة الأولى كلّ عن فئته على النحو الآتي:

- في المركز الأول: حلّ كل من عماد جعفر، ورلى مكه، وديميتريا أفرام، ونور فخران، وفادي الأحمديّة، وحسن برو، وإيلي رحال، وأمير الشامي، ونالوا الميدالية الذهبية.

- في المركز الثاني: حلّ كلّ من يوسف جعفر، وحلا موسى، وطه فخران، وفاروز العيراني، وعامر الرز، وكريم فخران، ومالك ريدان، ومصطفى الشامي، وجاد عباس، وجاد عقيل، ويوسف عاكوم، وميشال رحال، وغدي العرب، وأنطونيوس افرام، وزارا المولى، ومحمد إسماعيل، ورواد الشيخ، وكريم سقلاوي، وسامي الأحمدية، وآدم جمال، وجوزيف صاليبا، ونالوا الميدالية الفضية.

- في المركز الثالث: حلّ كل من رينا غيث، ودلال العاقل، وحسن فارس، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد القعقور، ويوسف سقلاوي، ورودي العرم، ومحمد علي أحمد، ومحمد الديراني، ونالوا الميدالية البرونزية.

... وفي سباقَي الطرق واختراق الضاحية

كذلك، تألّق فريق لواء الحرس الجمهوري في سباقَي الجيش للطرق 10 كلم واختراق الضاحية لمسافتَي 4 و12 كلم، وحقّق عسكريوه المراكز الأولى، وقد تبعه في سباق الطرق كل من لواء المشاة الخامس وفوج التدخل الثالث في المركزَين الثاني والثالث، في حين حلّ في سباق اختراق الضاحية 4 كلم كل من فوج مغاوير البحر في المركز الثاني ولواء المشاة الخامس في المركز الثالث. وفي اختراق الضاحية 12 كلم، حلّ فوج مغاوير البحر في المركز الثاني وفوج التدخل الثالث في المركز الثالث.

بطولتا لبنان في الشطرنج: الصيني

نظّمت لجنة إدارة اتحاد الشطرنج الصيني Xiang Qi وبإشراف الاتحاد اللبناني للّعبة، بطولة لبنان للشطرنج الصيني في المركز الإسلامي المحاذي لجامع زقاق البلاط في بيروت، حيث شارك الجيش، وحلّ كل من المؤهل أول مروان شربل من موسيقى الجيش في المركز الثاني، والرائد أسامة جوهر من فوج الأشغال المستقل في المركز الثالث.

... والسريع

شارك الجيش في بطولة لبنان للشطرنج السريع التي نظّمها الاتحاد اللبناني للّعبة في نادي عاليه، وحلّ النقيب جمال الشامية من لواء المشاة الأول في المركز الثاني بمجموع 7 نقاط ونصف.

... وأكواتلون في الـ ATCL

شارك الجيش في سباق الأكواتلون الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL، والذي تضمّن سباقَي سباحة لمسافة 3.3 كلم وركض لمسافة 12 كلم، انطلاقًا من الأكوامارينا – طبرجا وصولاً إلى الـ ATCL في جونية. وقد حلّ العريف علي الزعبي من لواء المشاة السابع في المركز الأول في السباق الإفرادي، وذلك في التصنيف العام والفئة العمرية (19-39 سنة).