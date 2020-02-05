مبروك

إعداد: روجينا خليل الشختورة

• شـارك الرقيب اليـاس بطيـخ من المركـز العـالي للرياضـة العسكرية كحكم في المرحلـة الأولى من بطولة لبنان بلعبة التايكواندو للعام ٢٠٢٠ التي أُقيـمـت في نـادي المون لاسال- عين سعادة، وقد كرّمـه من قبـل رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة وسلّمه درع أفضل حكم.

• شارك المؤهل أول مروان شربل من موسيقى الجيش في بطولة لبنان للشطرنج الصيني التي نظمتها لجنة إدارة اتحاد الشطرنج الصيني Xiang Qi بإشراف الاتحاد اللبناني للعبة وفي حضور أفراد من الملحقية الثقافية في السفارة الصينية، في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري – مار روكز، وأحرز المركز الثالث.

• شارك الجندي أول أحمد أونداش من المركز العالي للرياضة العسكرية في بطولة آسيا للرجال في المواي تاي – تاي بوكسينغ التي أُقيمت في الإمارات، وأحرز المركز الثاني عن وزن ٦٧ كلغ. كما شارك شقيقه رمضان (يتلقى تدريباته في المركز) في البطولة نفسها عن وزن ٣٦ كلغ وأحرز المركز الأول.

• حقّق العريف نور الدين حديد من لواء الحرس الجمهوري (مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية) رقمًا قياسيًا جديدًا على الصعيد الوطني في سباق الـ٢٠٠ متر بتوقيت ٢١.٦٠ ثانية، وذلك في لقاء ودّي بألعاب القوى أُقيم في تركيا، وكان الرقم السابق للاعب علي حارز من نادي الأبطال الرياضي بتوقيت ٢٢.٥٠ ثانية.