متأملاً في الله والقلب وصوت فيروز: بسام برّاك يعزف بالحروف في» تَوَالي الحِبر»

إعداد: جان دارك أبي ياغي

برعاية وزير الإعلام ملحم الرياشي وفي حضوره، أطلق الإعلامي بسّام برّاك كتابه «توالي الحبر»، الصادر عن دار الإبداع - الحرف الذهبي، وذلك في احتفال أقيم على مسرح الحكمة - الجديدة، حضره المطران حنا رحمه ممثلًا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، والعميد الركن جورج الحايك ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وشخصيات رسمية وسياسية وحزبية ونقابية ودينية وإعلامية وثقافية وفنية إلى الأهل والأصدقاء.

تحدّث في الاحتفال الوزير الرياشي، فقال: «بسّام برّاك لم يكتب، بسّام عازف ورسّام، عزف بالحروف ورسم لوحات بالكلمات، بسّام مختلف ومميّز لأنه نقلنا في هذه الأمسية من زمن إلى زمن آخر. نعبر مع بسام وأمثاله، نحمل المحابر، نبني الجسور بالمحابر، ونقفل أبواب المقابر. نحمل الجسور ونبنيها بالمحابر ونعلي لمجد لبنان المنابر. هذا ما فعله بسّام وهذا ما فعله أجداد بسّام وهذا ما فعلته فيروز».



أما نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة سهيل مطر فقال: «إن أردتم التعرّف إلى بسّام لملموا شظاياه المبعثرة بين إله وحبر وتراب وامرأة؛ يرتفع أمامكم بسّام أبجدية جديدة، كأنّها من نور وأيقونات».

كذلك، كانت كلمة للكاتب شكر فيها كل من ساهم في دعم مسيرته الأدبية وكلّ من شارك في هذا الاحتفال، وقال: «من حبر الصوت مما كتبت بل نزفت، أقدم حبًا لصوت صقلني، أضناني حتى شفاني من خطايا كثيرة، من صوت له في أرض حياتي سماء، وله في مشوار عمري ضياء، فلن أخاف العتمة بعده، صوت وضعت بين يديّ سيدته هذا الكتاب وبنيت احترامي لها تحت سقف الكلمة منذ سنوات: إنّها السيدة فيروز».



قدِّمت في الاحتفال أغنية تحيةً للسيدة فيروز من كلمات براك وألحان المايسترو جوزف مراد، أدّاها الفنان غدي والمنشدة كارلا حداد وخلفهما صور للسيدة فيروز من توثيق المخرج جان عون.

وإضافة إلى ترنيمة لجومانا مدور وأداء بعض فصول الكتاب بصوت الممثل جهاد الأطرش والإعلامية لينا دوغان، ولوحة تعبيرية بإشراف رانيا ريفوني، رافق الحاضرون المؤلّف في تأمّل مصوّر لبرّاك بعنوان «لص اليسار» قبل توقيع الكتاب.