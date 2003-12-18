متفرقات رياضية

- بتاريخ 18/12/2003، أقيمت مباراة ودية في كرة القدم بين فريقي اللواء الثاني عشر وفوج التدخل الأول، تعادل فيها الفريقان بنتيجة 2-2.

- بتاريخ 20/12/2003، جرت مباراة ودية بين فريقي اللواء الثاني عشر ولواء الدعم، انتهت بفوز فريق اللواء الثاني عشر بنتيجة 5-2.

- بتاريخ 13/1/2004، أقيمت مباراة ودية في كرة القدم بين فريق لواء الحرس الجمهوري وفريق اللواء الثاني عشر، وذلك على ملعب الحرس الجمهوري الذي فاز بنتيجة 5-2.

- بتاريخ 15/1/2004، شاركت المدرسة الحربية في مباراة ودية في لعبة كرة القدم مع مدرسة الشويفات الدولية (شارلي سعد) ، انتهت بفوز فريق المدرسة الحربية بنتيجة 10-2.