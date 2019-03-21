متفرّقات

إعداد: ريما سليم ضوميط

مبروك لماريا

فازت ماريا ابنة العقيد الركن ميشال طنّوس بالمرتبة الأولى في بطولة لبنان في كرة الطاولة (الفئة العمرية 12 سنة) التي نظّمها الاتحاد اللبناني خلال شهر أيلول الماضي.

مبروك ماريا وإلى مزيدٍ من التميّز!

مبروك بلال

احتل بلال ابن المؤهل أول عماد فتفت المركز الأول في المسابقة العلمية التي أقيمت في بيروت بمشاركة ثلاث عشرة دولة. كما فاز بالمركز الثاني في بطولة لبنان - المسابقات المناطقية في الحساب الذهني السريع.

مبروك بلال، وإلى المزيد من النجاح!

مبروك فراس

نال فراس ابن المؤهّل أوّل وسيم حلّال لقب أفضل حارس مرمى في بطولة محافظة جبل لبنان في كرة القدم، التي فاز فيها فريقه (أكاديمية SSA لكرة القدم) بكأس البطولة، إثر تقدّمه في المباراة النهائية على فريق أكاديمية ATLRTICO بنتيجة (1_صفر).

مبروك فراس، وإلى مزيدٍ من التألّق!