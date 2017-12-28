مجلس التعاون الخليجي يوافق على منطقة تجارة حرة مع لبنان

إعداد: تيريز منصور

أبلغ الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الإقتصاد اللبناني مروان حمادة، موافقة القمة ومؤتمر وزراء الخارجية ووزراء المال على الدخول في مفاوضات لإنجاز إتفاق منطقة تجارة حرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وبعد البحث الذي جرى مع الوفد الخليجي، أعرب حمادة عن اعتزازه بأن يكون لبنان أول الداخلين في مفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان وهذه الدول. ولفت الى أن هناك وفدين (لبنانياً وخليجياً) لمتابعة المفاوضات، مؤكداً متابعته شخصياً مع الأمين العام للمجلس تقدم هذه المفاوضات لكي تنجز خلال أشهر قليلة بالنسبة الى الشق المتعلق بالسلع، وخلال الأشهر اللاحقة بالنسبة للاستثمارات والخدمات وغيرها.

أما الأمين العام العطية فقال بعد اللقاء: من الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتحقيق التكامل في ما بينها، الإتفاق على برنامج زمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة خلال العام 2007 بما يضمن تطبيق المساواة الكاملة في معاملة مواطني دول المجلس داخل هذه الدول. كما سبق للمجلس الأعلى أن أقر برنامجاً زمنياً لإقامة الإتحاد التقدمي لدول المجلس عبر إصدار العملة الموحدة لهذه الدول في موعد أقصاه بداية 2010 وتعمل اللجان المختصة على تقارب معايير الأداء الإقتصادي بين دول المجلس اللازمة لنجاح هذا الإتحاد.