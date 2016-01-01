محاضرات حول نشأة الجيش ومهامه

إعداد: نينا عقل خليل

في إطـار المحاضرات التوجيهية التي تلقيها قيادة الجيش على تلامذة المدارس في المناطق كافة، ألقى المقدم سهيل نجم من مديرية التوجيه محاضرة في مدرسة «مونتانا انترناشيونال كولدج» تناولت موضوع «نشأة الجيش اللبناني ودوره»، حضرها أساتذة المدرسة وطلابها.

وفي المجال نفسه، ألقى الرائد حسين غدار من مديرية التوجيه محاضرة في ثانوية الروضة - فردان بعنوان «دور الجيش ومهامه الأمنية والدفاعية والإنمائية» حضرها أساتذة وطلاب الثانوية. أعقب المحاضرة أسئلة طُرحت حول موضوع خدمة العلم والقانون الجديد، تمت الإجابة عنها بوضوح.