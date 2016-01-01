محاضرة في كلية القيادة والأركان لمناسبة عيد الجلاء في سوريا

إعداد: نينا عقل خليل

في كـلية القيـادة والأركان، ألـقى العـقيد الركن نايف المشهداني من ضباط الجيش العربي السوري الشقيق الذي يتابع دورة الأركان التاسعة عشرة، محاضرة بمناسـبة عيد الجلاء في سوريا.

حضـر المحاضرة قائد الكليـة العمـيد الركـن محمد عباس والضباط الأركان وضباط الدورة. في ختامها، ألقى العميد الركن عباس كلمـة هنأ فيـها الضباط الأشـقاء بعيدهم، كما أثنى على العلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتضحيات التي قدّمتها سوريا الى لبنان. وأعقب المحاضرة حفل تبادل أنخاب في مقصف الضباط.